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14:32

Chevrolet показал, как будет выглядеть родстер Corvette

Автомобиль получит складную крышу вместо съемной центральной секции

В конце презентации нового Corvette компания Chevrolet позволила присутствующим взглянуть на версию спорткара со складывающимся верхом. Родстер ничем не отличается от обычной модели за исключением наличия двух обтекателей за головами водителя и пассажира.

История первого среднемоторного Corvette, который появился еще в 60-х.

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Базовый Chevrolet Corvette Stingray с кузовом тарга оборудован съемной секцией крыши, которая прячется в багажный отсек. Открытый вариант получит складную крышу с электроприводом — убираться она, судя по снимкам, будет в специальную нишу между креслами и двигателем. Также у открытого «Корвета» появятся угловатые обтекатели и по-другому оформленная крышка моторного отсека с прорезями вместо прозрачного окошка.

Гамма двигателей родстера будет идентична обычному C8. Пока известно лишь о «восьмерке» LT2 объемом 6,2 литра и мощностью 502 лошадиные силы (637 Нм момента), но в линейке также будет LT7. Этот агрегат близок по архитектуре к 4.2 V8 Blackwing от Cadillac, но два его турбонагнетателя установлены с внешней стороны блока цилиндров, а не по схеме Hot-V. Прогнозируемая отдача — более 650 лошадиных сил. Кроме того, ожидается появление гибридной силовой установки.

Chevrolet Corvette восьмого поколения представили в Калифорнии сегодня утром. Спорткар впервые перешел на среднемоторную компоновку, получил кузов из стеклопластика, роботизированную трансмиссию и новую пружинную подвеску.

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