Chevrolet Corvette ZR1 неожиданно установил рекорд «максималки»

Заезд на 375 км/ч не был единичным: рекорд установлен по средней скорости в двух направлениях. Другой автомобиль с командой инженеров неоднократно разгоняли до 370 км/ч. Автодром в Папенбурге был выбран из-за оптимальных условий температуры и плотности воздуха. Ранее на этом же треке были установлены максимальные скорости Corvette ZR1 предыдущих поколений, а также Camaro ZL1.