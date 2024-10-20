Chevrolet Corvette ZR1 неожиданно установил рекорд «максималки»Суперкар оказался на 29 км/ч быстрее, чем ожидали разработчики
Отмечается, что отметки 375 км/ч достиг стандартный Chevrolet Corvette ZR1 без доработок шасси и аэродинамического пакета. На суперкаре были установлены дорожные шины Michelin Pilot Sport 4S и алюминиевые диски. Максимальная скорость достигнута на шестой передаче (из восьми), двигатель был раскручен до отсечки, а кроме водителя в салоне находился пассажир, который анализировал данные.
Заезд на 375 км/ч не был единичным: рекорд установлен по средней скорости в двух направлениях. Другой автомобиль с командой инженеров неоднократно разгоняли до 370 км/ч. Автодром в Папенбурге был выбран из-за оптимальных условий температуры и плотности воздуха. Ранее на этом же треке были установлены максимальные скорости Corvette ZR1 предыдущих поколений, а также Camaro ZL1.
В начале месяца главный инженер проекта Corvette ZR1 объяснил, почему у суперкара нет активной аэродинамики. Специалист заявил, что Chevrolet удалось подобрать оптимальную конфигурацию с точки зрения прижима и максимальной скорости, а эксперименты с регулируемыми антикрыльями могли быть целесообразны только с точки зрения дизайна.