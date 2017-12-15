Машина доработана тюнинг-ателье TES Performance

Пульс

Видео: Corvette за полтора километра разогнался до 384 км/ч

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15 декабря 2017

Американские тюнеры из TES Performance на отрезке в одну милю (1,6 километра) смогли разогнать спорткар Chevrolet Corvette до 384 километров в час. Видео заезда опубликовано на официальном канале ателье в YouTube.

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На отрезке в полмили (804 метра) этот же автомобиль разогнался до 311 километров в час. Однако эти показатели намного меньше тех, что были продемонстрированы Ford GT первого поколения и доработанным суперкаром Lamborghini Huracan.

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Весной текущего года Ford GT, оснащенный модифицированным двигателем с двумя турбонагнетателями и системой впрыска метанола, на отрезке в одну милю разогнался до 448 километров в час. В 2015 году купе Lamborghini Huracan установило новый мировой рекорд в дрэг-рейсинге, разогнавшись на отрезке в полмили до 384 километров в час.

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