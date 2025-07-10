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Опубликовано 10 июля 2025, 18:05
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Мишустин поручил снизить себестоимость отечественных машин

Стратегию развития автопрома обновят
Власти заинтересовались ценообразованием в отечественном автопроме. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить стратегию развития автомобильной промышленности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Так, поручено повысить производительность, снизить себестоимость машин, разработать новые меры поддержки предприятий и определить порядок доступа к ним.
Мишустин поручил снизить себестоимость отечественных машин
© Lada
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Меры поддержки отечественных производителей необходимо усовершенствовать, заявил Мишустин. Также должны быть определены условия допуска к ним: высокий фактический уровень локализации продукции, потребительские свойства автомобиля, а также перспективы экспорта.

Свои предложения профильные министерства должны подготовить к концу ноября.

В проекте стратегии по развитию российского автопрома должны быть предусмотрены шаги по повышению производительности труда.

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Также необходимо найти способы снизить себестоимость производства, добавил Мишустин. Сделать это предполагается в том числе за счет унификации комплектующих, а также взаимодействия автопроизводителей друг с другом.

Между тем машины в России дешевеют. На фоне падения авторынка средняя цена нового авто опустилась впервые за 10 лет: в июне она составила 3,12 миллиона рублей против 3,35 миллиона в конце прошлого года.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
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#Россия
#Автопром
#Производство