Мишустин поручил снизить себестоимость отечественных машин

Мишустин поручил снизить себестоимость отечественных машинСтратегию развития автопрома обновят
Меры поддержки отечественных производителей необходимо усовершенствовать, заявил Мишустин. Также должны быть определены условия допуска к ним: высокий фактический уровень локализации продукции, потребительские свойства автомобиля, а также перспективы экспорта.
Свои предложения профильные министерства должны подготовить к концу ноября.
В проекте стратегии по развитию российского автопрома должны быть предусмотрены шаги по повышению производительности труда.
Также необходимо найти способы снизить себестоимость производства, добавил Мишустин. Сделать это предполагается в том числе за счет унификации комплектующих, а также взаимодействия автопроизводителей друг с другом.
Между тем машины в России дешевеют. На фоне падения авторынка средняя цена нового авто опустилась впервые за 10 лет: в июне она составила 3,12 миллиона рублей против 3,35 миллиона в конце прошлого года.