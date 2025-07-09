В России впервые за 10 лет подешевели новые машины

В конце прошлого года средняя стоимость нового легкового и легкого коммерческого автомобиля в России была заметно выше — 3,35 миллиона рублей. Но несмотря на снижение цен, ситуация на авторынке страны остается сложной, отмечает Подщеколдин.

За шесть месяцев 2025 года россияне купили менее 570 тысяч новых автомобилей. Это на 27 процентов меньше, чем за тот же период 2024 года, подсчитали в РОАД. Стоимость проданных в июне машин — 1,8 триллиона рублей, падение составило 31 процент.