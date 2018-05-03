Жюри конкурса огласило список из трех финалистов

Пульс

Европейцы выбрали «Автомобиль года»

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5 марта 2018

Компактный кроссовер Volvo XC40 стал победителем конкурса «Европейский автомобиль года». Шведская марка получила эту премию впервые. Результаты голосования огласили в преддверии Женевского автосалона.

[Тест Volvo XC40 – машины не менее революционной, чем все «Теслы» вместе взятые](https://motor.ru/testdrives/xc40.htm)

Тест Volvo XC40 – машины не менее революционной, чем все «Теслы» вместе взятые

Кроссовер Volvo XC40 получил 325 голосов, следующий за ним хэтчбек Seat Ibiza — 242 голоса, третьим с результатом 226 голосов стал седан BMW 5 серии. В список номинантов на премию также вошли Kia Stinger (204 балла), Citroen C3 Aircross (171 балл), Audi A8 (169 баллов) и Alfa Romeo Stelvio (163 балла).

Публичный дебют Volvo XC40 состоялся в сентябре прошлого года на специальном мероприятии в Милане. Кроссовер стал первой моделью шведской марки, построенной на модульной платформе CMA, которая позже ляжет в основу других машин 40-й серии.

Volvo XC40 предлагается с четырехцилиндровыми двигателями семейства Drive-E: дизельным D4 и бензиновым T5. Отдача первого составляет 190 лошадиных сил, а второго – 254 лошадиные силы. Позднее для модели будет доступен трехцилиндровый агрегат объемом 1,5 литра (158 сил и 265 Нм момента), а также гибридная силовая установка.

Ранее победителем премии «Европейский автомобиль года» становились Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat, Peugeot 308 и Volkswagen Golf.

Лучшие автомобили Европы

Победители конкурса «Автомобиль года» за 10 лет

Теги:
КроссоверыVolvoXC40
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