MINI представила «раллийную» версию обновленного Countryman

MINI Countryman Powered by X-raid получил доработанную подвеску и увеличенный до 195 миллиметров дорожный просвет (+40 миллиметров). Кроме того, в модернизированном шасси инженеры применили раллийные технологии, благодаря которым миниатюрный кроссовер может лучше адаптировать работу подвески под любой тип местности.

Благодаря доработкам у «внедорожного» Countryman значительно увеличились глубина преодолеваемого брода и угол въезда по сравнению со стандартным кроссовером.