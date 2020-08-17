Бизнесмен купил Kia Stinger и яхту на выделенную госпомощь

41-летний Кеннет Гоган из штата Вашингтон получил от властей денежную компенсацию в размере полутора миллионов долларов (примерно 110 000 000 рублей по текущему курсу). За счет этих средств предприниматель обязался выплатить зарплату сотрудниками, которые пострадали в период пандемии COVID-19. Однако предприимчивый мужчина решил распорядиться деньгами иначе.

Благодаря подделке документов и банковских счетов Кеннет присвоил себе всю сумму целиком, не выплатив ни цента своим рабочим. Бизнесмен подал заявки от имени нескольких компаний и похитил все денежные средства.

На украденные деньги мошенник приобрел новый Kia Stinger за 46 000 долларов (примерно 3 400 000 рублей по текущему курсу). Кроме того, мужчина купил яхту стоимостью 300 000 долларов (примерно 22 000 000 рублей по текущему курсу) и дом, за который заплатил 1 130 000 долларов (примерно 83 000 000 рублей по текущему курсу).

Однако долго скрываться от властей у него не получилось. В скором времени Министерстве юстиции США обвинило бизнесмена в банковском мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Спорткар и яхта уже конфискованы. Такая же процедура ожидает и недвижимость.