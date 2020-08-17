17:11

Бизнесмен купил Kia Stinger и яхту на выделенную госпомощь

Оставшиеся средства предприниматель потратил на новый дом

Kia Stinger
Анастасия Дубина
Ещё один житель США потратил выделенную ему денежную помощь не по назначению. Вместо того, чтобы выплатить зарплату сотрудникам — порядка полутора миллионов долларов (примерно 110 000 000 рублей по текущему курсу) — бизнесмен приобрел себе Kia Stinger, яхту и дом.

41-летний Кеннет Гоган из штата Вашингтон получил от властей денежную компенсацию в размере полутора миллионов долларов (примерно 110 000 000 рублей по текущему курсу). За счет этих средств предприниматель обязался выплатить зарплату сотрудниками, которые пострадали в период пандемии COVID-19. Однако предприимчивый мужчина решил распорядиться деньгами иначе.

Благодаря подделке документов и банковских счетов Кеннет присвоил себе всю сумму целиком, не выплатив ни цента своим рабочим. Бизнесмен подал заявки от имени нескольких компаний и похитил все денежные средства.

На украденные деньги мошенник приобрел новый Kia Stinger за 46 000 долларов (примерно 3 400 000 рублей по текущему курсу). Кроме того, мужчина купил яхту стоимостью 300 000 долларов (примерно 22 000 000 рублей по текущему курсу) и дом, за который заплатил 1 130 000 долларов (примерно 83 000 000 рублей по текущему курсу).

Однако долго скрываться от властей у него не получилось. В скором времени Министерстве юстиции США обвинило бизнесмена в банковском мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Спорткар и яхта уже конфискованы. Такая же процедура ожидает и недвижимость.

В конце июля житель американского штата Флорида присвоил почти четыре миллиона долларов (примерно 290 000 000 рублей по текущему курсу), которые власти предоставили для выплат сотрудникам в период эпидемии коронавируса. На похищенные средства предприниматель купил себе новый Lamborghini Huracan. А в начале августа еще один бизнесмен получил от государства более 1 600 000 долларов (более 117 миллионов рублей по текущему курсу) в качестве помощи бизнесу, пострадавшему от коронавируса и потратил их на Lamborghini Urus, Ford-350 и предметы роскоши.

Источник: justice.gov