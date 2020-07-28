Бизнесмен потратил выделенную ему госпомощь на новый Lamborghini

В рамках программы помощи предприятиям в условиях эпидемии коронавируса житель США подал заявку в государственные органы на выделение 13 500 000 долларов (примерно 980 000 000 рублей по текущему курсу). По итогам рассмотрения, банк одобрил выдачу 3 900 000 долларов (примерно 282 миллиона рублей по текущему курсу), которые бизнесмен мог не отдавать, при условии, что выделенные средства пойдут на выплату заработной платы сотрудникам его предприятия.
Фото: miamiherald.com
После того, как средства госпомощи поступили на счет, мужчина приобрел себе новый Lamborghini Huracan стоимостью 318 000 долларов (примерно 23 000 000 рублей по текущему курсу). Кроме того, предприниматель продолжил тратить выделенные средства в дорогих магазинах и отелях Майами.
Об афере стало известно, когда суперкар попал в аварию. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции конфисковали автомобиль. Власти арестовали счета мужчины, на которых осталось 3 400 000 долларов (примерно 246 00 000 рублей по текущему курсу). Теперь мошеннику грозит тюремное заключение сроком до 30 лет, а также штраф в размере миллиона долларов (примерно 73 миллиона рублей по текущему курсу).
В конце июня сотрудники ФБР и Интерпола совместно с полицейскими Дубая арестовали предпринимателя и Instagram-блогера Рэймонда Аббаса и конфисковали его коллекцию суперкаров. Мужчину подозревают в кибер-мошенничестве и отмывании 430 миллионов долларов.