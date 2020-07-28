Бизнесмен потратил выделенную ему госпомощь на новый Lamborghini

После того, как средства госпомощи поступили на счет, мужчина приобрел себе новый Lamborghini Huracan стоимостью 318 000 долларов (примерно 23 000 000 рублей по текущему курсу). Кроме того, предприниматель продолжил тратить выделенные средства в дорогих магазинах и отелях Майами.

Об афере стало известно, когда суперкар попал в аварию. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции конфисковали автомобиль. Власти арестовали счета мужчины, на которых осталось 3 400 000 долларов (примерно 246 00 000 рублей по текущему курсу). Теперь мошеннику грозит тюремное заключение сроком до 30 лет, а также штраф в размере миллиона долларов (примерно 73 миллиона рублей по текущему курсу).