Еще один бизнесмен купил Lamborghini на выделенную госпомощь

Прайс получил выплаты в рамках Программы поддержки бизнеса в США в связи с COVID, запущенной властями США. В обращениях бизнесмен указал, что деньги якобы нужны ему для выплаты зарплат сотрудникам, однако в итоге всю сумму присвоил себе.
Первым приобретением Прайса стали часы Rolex стоимостью 14 000 долларов (более миллиона рублей), сообщает Business Insider. На следующий день он купил 650-сильный Lamborghini Urus 2019 года выпуска за 233 337 долларов (более 17 миллионов рублей).
Daily Mail
На этом предприниматель не остановился: в течение следующих трех дней он регулярно наведывался в алкогольный магазин, где оставил в сумме 700 долларов (около 51 000 рублей). Еще 4 500 долларов (почти 330 000 рублей) он потратил в стрип-клубах и ночных заведениях. Кроме этого, предприниматель приобрел пикап Ford F-350 2020 года и недвижимость в центре города Хьюстон.
Бизнесмена арестовали. Он обвиняется в мошенничестве, предоставлении заведомо ложных сведений и отчетов финансовым учреждениям, а также в участии в незаконных денежных операциях.
Прайс стал не первым американцем, который тратит госпомощь на Lamborghini. Всего неделю назад на аналогичной афере попался житель Флориды Дэвид Т. Хайнс, получивший от властей 3 900 000 долларов (примерно 282 миллиона рублей по текущему курсу). На похищенные деньги Хайнс купил себе новый Lamborghini Huracan.