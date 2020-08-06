Еще один бизнесмен купил Lamborghini на выделенную госпомощь

Прайс получил выплаты в рамках Программы поддержки бизнеса в США в связи с COVID, запущенной властями США. В обращениях бизнесмен указал, что деньги якобы нужны ему для выплаты зарплат сотрудникам, однако в итоге всю сумму присвоил себе.

Первым приобретением Прайса стали часы Rolex стоимостью 14 000 долларов (более миллиона рублей), сообщает Business Insider. На следующий день он купил 650-сильный Lamborghini Urus 2019 года выпуска за 233 337 долларов (более 17 миллионов рублей).