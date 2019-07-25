Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:35

На продажу выставили фургон из мультфильма «Скуби Ду»

За уникальный Volkswagen Crafter 2012 года планируют выручить минимум три миллиона рублей

Среди лотов аукциона Classic Car Auctions порой можно встретить не только редкие классические автомобили в состоянии, близком к заводскому, но и довольно необычные экземпляры. Например, фургон The Mystery Machine из мультфильма «Скуби Ду».

Автомобиль построен на базе модели Volkswagen Crafter 2012 года выпуска. Его создали специально для солиста британского бой-бэнда One Direction Луи Томлинсона и экс-участника группы Зейна Малика. Он оснащен мощной акустической системой, лазерными пушками на крыше и подогревом полов. Внутри установлена 55-дюймовая «плазма», а бонусом к ней идут чуть ли не все существующие в мире игровые консоли: Sony Playstation, Xbox, Super Nintendo и Nintendo Wii.

Кроме того, авторы проекта подумали и об улучшении безопасности автомобиля, поэтому помимо яркого дизайна и оборудования для вечеринок не отходя от водительского кресла, Crafter получил четыре внешние камеры видеонаблюдения, внешние динамики и водяные пушки.

>
Reload
1 / 3

Кстати, несмотря на внешнее сходство, оригинальный фургон из мультфильма был построен на базе другого автомобиля — Chevrolet Sportvan 108. Благодаря «Скуби Ду» продажи фургончика резко выросли и обеспечили модели такую популярность, что компания не снимала ее с производства на протяжении 30 лет.

Собакомобиль на улицах Санкт-Петербурга

Фургон Volkswagen Crafter уйдет с молотка в эти выходные, торги состоятся 3 и 4 августа. Кроме него, в списке лотов целая коллекция редких японских автомобилей, среди которых «форсажный» Nissan Skyline GT-R в кузове R34 синего цвета, два Mitsubishi Lancer Evolution в исполнении Tommi Makinen и один из 1000 выпущенных седанов Subaru WRX STI в классическом синем цвете.