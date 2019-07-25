На продажу выставили фургон из мультфильма «Скуби Ду»

Автомобиль построен на базе модели Volkswagen Crafter 2012 года выпуска. Его создали специально для солиста британского бой-бэнда One Direction Луи Томлинсона и экс-участника группы Зейна Малика. Он оснащен мощной акустической системой, лазерными пушками на крыше и подогревом полов. Внутри установлена 55-дюймовая «плазма», а бонусом к ней идут чуть ли не все существующие в мире игровые консоли: Sony Playstation, Xbox, Super Nintendo и Nintendo Wii.
Кроме того, авторы проекта подумали и об улучшении безопасности автомобиля, поэтому помимо яркого дизайна и оборудования для вечеринок не отходя от водительского кресла, Crafter получил четыре внешние камеры видеонаблюдения, внешние динамики и водяные пушки.
Кстати, несмотря на внешнее сходство, оригинальный фургон из мультфильма был построен на базе другого автомобиля — Chevrolet Sportvan 108. Благодаря «Скуби Ду» продажи фургончика резко выросли и обеспечили модели такую популярность, что компания не снимала ее с производства на протяжении 30 лет.
Фургон Volkswagen Crafter уйдет с молотка в эти выходные, торги состоятся 3 и 4 августа. Кроме него, в списке лотов целая коллекция редких японских автомобилей, среди которых «форсажный» Nissan Skyline GT-R в кузове R34 синего цвета, два Mitsubishi Lancer Evolution в исполнении Tommi Makinen и один из 1000 выпущенных седанов Subaru WRX STI в классическом синем цвете.