Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка

Пожалуй, наиболее интересными из коллекции являются два экземпляра Mitsubishi Lancer Evolution в исполнении Tommi Makinen. Модификация получила такую приставку в честь гонщика Томми Мякинена, который четыре раза подряд становился чемпионом мира по ралли за рулем этой модели. Спецверсию оснастили увеличенным спойлером, сиденьями Recaro и системой распределения момента между задними колесами. Оценочная стоимость экспертов — 20 000 фунтов (1 575 666 рублей), но, скорее всего, эта цифра значительно вырастет уже к середине первого дня торгов.
Кроме того, среди лотов можно найти самое популярное исполнение Nissan Skyline GT-R в 34-м кузове и синем цвете Bayside Blue — точно такой же автомобиль снимался в «Форсаже». Состояние автомобиля эксперты оценили на четыре звезды из пяти. Это значит, что лот эксплуатировался крайне редко, будущий владелец сможет проследить всю его историю с момента производства по сегодняшний день, а также, что все комплектующие сохранились практически в заводском состоянии.
Также поклонники японского автопрома оценят лимитированную Subaru Impreza WRX STI, выпущенную тиражом в 1000 экземпляров. Автомобиль с пробегом 63 713 километров привезли из Японии в 2017 году. Кузов окрашен, пожалуй, в самый культовый синий цвет с индексом 555 — в таком оттенке выпускались раллийные версии STI. По словам представителей аукциона, автомобиль прошел полное техобслуживание меньше тысячи километров назад.
В начале июля на аукционе продали одну из 500 дорожных версий Skyline GT-R Nismo в кузове R32. Легендарное купе с 2,6-литровой рядной твин-турбо «шестеркой» отдачей 280 лошадиных сил ушел с молотка за 42 000 долларов (2 659 125 рублей по текущему курсу).
При этом, всего за полдня в ходе торгов стоимость автомобиля подняли более чем на миллион рублей.