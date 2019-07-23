Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка

Кроме того, среди лотов можно найти самое популярное исполнение Nissan Skyline GT-R в 34-м кузове и синем цвете Bayside Blue — точно такой же автомобиль снимался в «Форсаже». Состояние автомобиля эксперты оценили на четыре звезды из пяти. Это значит, что лот эксплуатировался крайне редко, будущий владелец сможет проследить всю его историю с момента производства по сегодняшний день, а также, что все комплектующие сохранились практически в заводском состоянии.