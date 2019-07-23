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18:40

Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка

В том числе сразу два Lancer Evolution в модификации Tommi Makinen

В следующие выходные, 3 и 4 августа, на аукционе Classic Car Auctions продадут коллекцию из 12 культовых японских автомобилей в редких модификациях.

Пожалуй, наиболее интересными из коллекции являются два экземпляра Mitsubishi Lancer Evolution в исполнении Tommi Makinen. Модификация получила такую приставку в честь гонщика Томми Мякинена, который четыре раза подряд становился чемпионом мира по ралли за рулем этой модели. Спецверсию оснастили увеличенным спойлером, сиденьями Recaro и системой распределения момента между задними колесами. Оценочная стоимость экспертов — 20 000 фунтов (1 575 666 рублей), но, скорее всего, эта цифра значительно вырастет уже к середине первого дня торгов.

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Кроме того, среди лотов можно найти самое популярное исполнение Nissan Skyline GT-R в 34-м кузове и синем цвете Bayside Blue — точно такой же автомобиль снимался в «Форсаже». Состояние автомобиля эксперты оценили на четыре звезды из пяти. Это значит, что лот эксплуатировался крайне редко, будущий владелец сможет проследить всю его историю с момента производства по сегодняшний день, а также, что все комплектующие сохранились практически в заводском состоянии.

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Также поклонники японского автопрома оценят лимитированную Subaru Impreza WRX STI, выпущенную тиражом в 1000 экземпляров. Автомобиль с пробегом 63 713 километров привезли из Японии в 2017 году. Кузов окрашен, пожалуй, в самый культовый синий цвет с индексом 555 — в таком оттенке выпускались раллийные версии STI. По словам представителей аукциона, автомобиль прошел полное техобслуживание меньше тысячи километров назад.

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В начале июля на аукционе продали одну из 500 дорожных версий Skyline GT-R Nismo в кузове R32. Легендарное купе с 2,6-литровой рядной твин-турбо «шестеркой» отдачей 280 лошадиных сил ушел с молотка за 42 000 долларов (2 659 125 рублей по текущему курсу).

При этом, всего за полдня в ходе торгов стоимость автомобиля подняли более чем на миллион рублей.