Роскошная Hyundai Creta: белая кожа и панорамная крыша

Как сообщает Autocar, в список оснащения новинки войдет панорамная крыша и роскошная отделка салона. Сиденья кроссовера будут обшиты стеганой кожей цвета карамели и слоновой кости (в такой же гамме сделаны дверные панели), переднюю панель выполнят в бежевом цвете, а руль – в белом. Сзади появятся мониторы мультимедийной системы для задних пассажиров.
Линейка двигателей «Креты» останется без изменений. Это агрегаты Gamma 1.6 и Nu 2.0 мощностью 130 и 150 лошадиных сил соответственно. Младший агрегат может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или автоматом, старший — только с автоматической коробкой передач.
Помимо «роскошной» Creta, в Сан-Паулу представят прототип нового компактного кроссовера Saga. По предварительной информации, товарная версия машины будет ориентирована на молодую аудиторию, которую волнуют проблемы экологии.
На российском рынке начальная версия Hyundai Creta с передним приводом и мотором 1.6 (123 силы) оценена в 904 900 рублей. Топовый вариант с двухлитровым мотором стоит от 1 132 900 рублей. В список оснащения таких машин входит климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, система мониторинга давления в шинах, зеркала с электроприводом.