Роскошная Hyundai Creta: белая кожа и панорамная крыша

Помимо «роскошной» Creta, в Сан-Паулу представят прототип нового компактного кроссовера Saga. По предварительной информации, товарная версия машины будет ориентирована на молодую аудиторию, которую волнуют проблемы экологии.

На российском рынке начальная версия Hyundai Creta с передним приводом и мотором 1.6 (123 силы) оценена в 904 900 рублей. Топовый вариант с двухлитровым мотором стоит от 1 132 900 рублей. В список оснащения таких машин входит климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, система мониторинга давления в шинах, зеркала с электроприводом.