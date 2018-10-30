Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
15:34

Роскошная Hyundai Creta: белая кожа и панорамная крыша

Самый дорогой кроссовер назвали Diamond Edition

На автосалоне в Сан-Паулу, который откроется 7 ноября, компания Hyundai представит топовую версию кроссовера Creta для рынка Южной Америки. Комплектация под названием Diamond Edition получит особый перечень оборудования и отделку салона.

Как сообщает Autocar, в список оснащения новинки войдет панорамная крыша и роскошная отделка салона. Сиденья кроссовера будут обшиты стеганой кожей цвета карамели и слоновой кости (в такой же гамме сделаны дверные панели), переднюю панель выполнят в бежевом цвете, а руль – в белом. Сзади появятся мониторы мультимедийной системы для задних пассажиров.

Линейка двигателей «Креты» останется без изменений. Это агрегаты Gamma 1.6 и Nu 2.0 мощностью 130 и 150 лошадиных сил соответственно. Младший агрегат может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или автоматом, старший — только с автоматической коробкой передач.

>
Reload
1 / 3

Помимо «роскошной» Creta, в Сан-Паулу представят прототип нового компактного кроссовера Saga. По предварительной информации, товарная версия машины будет ориентирована на молодую аудиторию, которую волнуют проблемы экологии.

На российском рынке начальная версия Hyundai Creta с передним приводом и мотором 1.6 (123 силы) оценена в 904 900 рублей. Топовый вариант с двухлитровым мотором стоит от 1 132 900 рублей. В список оснащения таких машин входит климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, система мониторинга давления в шинах, зеркала с электроприводом.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...