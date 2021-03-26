Раскрыт срок появления третьего варианта родстера «Крым»

Если «Крым» все же будет запущен в серию, создатели смогут продавать до двух тысяч родстеров в год при условии стартовой стоимости в 650-800 тысяч рублей, прогнозирует Онищенко. Однако такой ценник достижим только в случае закупки комплектующих для родстеров по внутризаводским ценам.

Ранее сообщалось, что поставщиком готов стать АвтоВАЗ: представители тольяттинского университета, входящего в отечественный концерн, пообещали поставлять создателям автомобиля до 10 000 машинокомплектов в год.