Раскрыт срок появления третьего варианта родстера «Крым»

На данный момент фокус проекта, к которому подключилось уже 20 технических вузов, сместился с коммерческого на образовательный, однако от идеи мелкосерийного выпуска пока не отказываются. Университетам передали 11 кузовов, на основе которых студенты будут создавать собственные версии нового «Крыма» с различными вариантами силовых установок. Курировать их работу будут инженеры ФГУП НАМИ, которые также представят свой вариант родстера.
«Кто-то будет создавать электромобиль, кто-то – с обычным двигателем, а кто-то будет использовать гибридную силовую установку, водородные топливные элементы и так далее», – сказал Онищенко.
Пока известно только о двух моторах, которые могут достаться новому «Крыму». Авторы проекта из МГТУ им. Баумана занимаются разработкой родстера со стандартным двигателем Lada Granta – 1,6-литровым ВАЗ-21127 мощностью 106 лошадиных сил, пару которому составит пятиступенчатая «механика». Также может появиться версия с отечественным семидиапазонным автоматом KATE FT703.
Проект "Крым" - молодежный родстер / ВКонтакте
Посмотрите, как российский родстер «Крым» ездит боком
Онищенко рассчитывает, что топовая версия спорткара получит 2,2-литровый четырехцилиндровый двигатель, выдающий 245 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента, разработанный НАМИ для автомобилей Aurus.
Если «Крым» все же будет запущен в серию, создатели смогут продавать до двух тысяч родстеров в год при условии стартовой стоимости в 650-800 тысяч рублей, прогнозирует Онищенко. Однако такой ценник достижим только в случае закупки комплектующих для родстеров по внутризаводским ценам.
Ранее сообщалось, что поставщиком готов стать АвтоВАЗ: представители тольяттинского университета, входящего в отечественный концерн, пообещали поставлять создателям автомобиля до 10 000 машинокомплектов в год.