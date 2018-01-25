Renault наладит в России выпуск купе-кроссовера

Компания Renault собирается наладить на московском заводе «Рено Россия» выпуск еще одной модели – купе-кроссовера, название которого пока неизвестно. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают «Ведомости».

Никаких технических подробностей о модели пока нет. Ожидается, что купеобразный кроссовер будет построен на базе Renault Duster. Предполагается также, что дебют модели состоится в августе на автосалоне в Москве.

Один из собеседников издания отметил, что модель нужна автопроизводителю для привлечения новых покупателей. Он добавил, что объем продаж новинки будет не хуже, чем у Kaptur, а ее рентабельность – выше.

«Ведомости» сообщили также, что мощности «Рено Россия» позволят наладят выпуск еще одной модели. В 2017 году на заводе собрали примерно 82 000 машин, тогда как проектная мощность предполагает производство 190 000 автомобилей в год.

Сейчас компания Renault продает в России три кроссовера: Koleos, Kaptur и Duster. Цены на первый начинаются с 1 749 000 рублей, на второй – с 879 000 рублей, а на третий – с 639 000 рублей.

В ноябре 2017 года компания Renault вывела на российский рынок фургон Dokker. В РФ модель поставляет из Марокко. Фургон со 190-миллиметровым клиренсом и стальной защитой картера двигателя оснащается либо 82-сильным бензиновым мотором, либо 90-сильным дизелем. Цены на Renault Dokker начинаются с 819 000 рублей.

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