Посмотрите на роскошный Rolls-Royce Cullinan для топ-менеджера Google

Кузов Cullinan Black Badge покрасили в особый цвет Pikes Peak Blue, созданный специально для эксклюзива. Контраст создают желтые акценты – полосы, подчеркивающие плечевую линию, а также желтые тормозные диски и окружности вокруг ступиц колес.
Топ-менеджер американского техногиганта заказал и особую фигурку «Дух экстаза» на капот, вырезанную из цельного бруска карбона. Желтые акценты продолжаются в салоне, где яркими вставками украшены передняя панель и дверные карты. В том же цвете выполнена прострочка сидений, логотипы Rolls-Royce с символом бесконечности (отличительная черта Black Badge) и личная монограмма Слосса.
Фото: Rolls-Royce
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Среди других особенностей кроссовера – фирменные аналоговые часы, обрамленные темно-синей анодированной нержавеющей сталью, а также логотипы гоночной команды жены топ-менеджера Кристин Слосс в виде туфелек на шпильках на дверях.
Фото: Rolls-Royce
Под капотом Rolls-Royce Cullinan Black Badge установлен 6,75-литровый двигатель V12 с двумя турбонагнетателями, форсированный в «заряженной» версии с 571 до 600 лошадиных сил. Крутящий момент также увеличен по сравнению со стандартным Cullinan – с 850 до 900 Нм. Кроссовер разгоняется с места до первой «сотни» за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час.
В феврале Rolls-Royce представила необычный «радужный» Phantom Iridescent Opulence, передняя панель которого украшена тремя тысячами птичьих перьев. Их наносили на ткань в стерильной комнате с помощью особой техники, а получившийся рисунок «имитирует мускулатуру крыла».