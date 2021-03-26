Посмотрите на роскошный Rolls-Royce Cullinan для топ-менеджера Google

Кузов Cullinan Black Badge покрасили в особый цвет Pikes Peak Blue, созданный специально для эксклюзива. Контраст создают желтые акценты – полосы, подчеркивающие плечевую линию, а также желтые тормозные диски и окружности вокруг ступиц колес.

Топ-менеджер американского техногиганта заказал и особую фигурку «Дух экстаза» на капот, вырезанную из цельного бруска карбона. Желтые акценты продолжаются в салоне, где яркими вставками украшены передняя панель и дверные карты. В том же цвете выполнена прострочка сидений, логотипы Rolls-Royce с символом бесконечности (отличительная черта Black Badge) и личная монограмма Слосса.