Rolls-Royce Cullinan стал мощнее и агрессивнее

Проект получил название Overdose, что очень точно описывает итоговый результат. Для Rolls-Royce Cullinan в Spofec нарисовали новый обвес, в состав которого вошли бамперы, боковые юбки, расширители колесных арок, задний диффузор и спойлер, а также разработали программу повышения мощности стокового V12 6.75. На обычном Cullinan агрегат развивает 571 силу и 850 Нм, на версии Black Badge — 600 сил и 900 Нм, а на «передозированном» кроссовере еще больше — 685 сил и 1010 Нм.