Rolls-Royce Cullinan стал мощнее и агрессивнее

Проект получил название Overdose, что очень точно описывает итоговый результат. Для Rolls-Royce Cullinan в Spofec нарисовали новый обвес, в состав которого вошли бамперы, боковые юбки, расширители колесных арок, задний диффузор и спойлер, а также разработали программу повышения мощности стокового V12 6.75. На обычном Cullinan агрегат развивает 571 силу и 850 Нм, на версии Black Badge — 600 сил и 900 Нм, а на «передозированном» кроссовере еще больше — 685 сил и 1010 Нм.
Для этого специалистам Spofec пришлось установить новый блок управления двигателем, повысить давление наддува и переписать карты зажигания. А также заменить выхлоп на спортивный вариант из нержавейки. При этом до ста Cullinan Overdose разгоняется как Cullinan Black Badge — за 4,9 секунды. Максимальная скорость не изменилась и по-прежнему ограничена на отметке 250 километров в час.
Свое видение «Каллинана» ранее продемонстрировала фирма Mansory. Кроссовер доработали вместе с немецкой маркой люксовой одежды Billionaire и тоже оснастили новым аэродинамическим обвесом. Мощность двигателя подняли всего на 40 сил, до 611 сил и 950 Нм, а максималку сдвинули к 280 километрам в час.