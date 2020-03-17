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17:52

Rolls-Royce Cullinan стал мощнее и агрессивнее

Компания Spofec представила новую программу доработок люксового кроссовера

Алексей Носаченко
Немецкое тюнинг-ателье Spofec, специализирующее на доработке Rolls-Royce, представило свою версию «Каллинана». Кроссоверу подготовили новый агрессивный обвес и нарастили отдачу двигателя.

Проект получил название Overdose, что очень точно описывает итоговый результат. Для Rolls-Royce Cullinan в Spofec нарисовали новый обвес, в состав которого вошли бамперы, боковые юбки, расширители колесных арок, задний диффузор и спойлер, а также разработали программу повышения мощности стокового V12 6.75. На обычном Cullinan агрегат развивает 571 силу и 850 Нм, на версии Black Badge — 600 сил и 900 Нм, а на «передозированном» кроссовере еще больше — 685 сил и 1010 Нм.

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Для этого специалистам Spofec пришлось установить новый блок управления двигателем, повысить давление наддува и переписать карты зажигания. А также заменить выхлоп на спортивный вариант из нержавейки. При этом до ста Cullinan Overdose разгоняется как Cullinan Black Badge — за 4,9 секунды. Максимальная скорость не изменилась и по-прежнему ограничена на отметке 250 километров в час.

Свое видение «Каллинана» ранее продемонстрировала фирма Mansory. Кроссовер доработали вместе с немецкой маркой люксовой одежды Billionaire и тоже оснастили новым аэродинамическим обвесом. Мощность двигателя подняли всего на 40 сил, до 611 сил и 950 Нм, а максималку сдвинули к 280 километрам в час.