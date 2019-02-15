Премьеру «истинной» Cupra приурочат к годовщине марки

В своем официальном сообщении руководство компании сообщает, что концепт является первым автомобилем, разработанным специально для марки Cupra. Это кроссовер, в котором сочетается «скульптурный дизайн» и выдающиеся динамические характеристики. О появлении такой машины в августе прошлого года говорил шеф-дизайнер испанского бренда Алехандро Месонеро-Романос.
Первой машиной, получившей логотип Cupra, стал кроссовер Ateca. Модель оснащается двухлитровым турбомотором, отдача которого составляет 300 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом». Вседорожник укомплектован полным приводом 4Drive с системой контроля вектора тяги и адаптивными амортизаторами DCC.
Также инженеры Cupra построили электрический гоночный хэтчбек e-Racer для гоночной серии E-TCR — туринговом чемпионате среди электромобилей. Его силовая установка выдает 680 лошадиных сил, разгоняя машину до «сотни» за 3,2 секунды. Максимальная скорость e-Racer – 270 километров в час.