Премьеру «истинной» Cupra приурочат к годовщине марки

В своем официальном сообщении руководство компании сообщает, что концепт является первым автомобилем, разработанным специально для марки Cupra. Это кроссовер, в котором сочетается «скульптурный дизайн» и выдающиеся динамические характеристики. О появлении такой машины в августе прошлого года говорил шеф-дизайнер испанского бренда Алехандро Месонеро-Романос.