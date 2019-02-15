Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:42

Премьеру «истинной» Cupra приурочат к годовщине марки

Испанская компания показала первое изображение новинки

В конце этого месяца Cupra представит концепт-кар, который продемонстрирует вектор развития бренда с позиций дизайна и инжиниринга. Событие приурочат к годовщине основания марки.

В своем официальном сообщении руководство компании сообщает, что концепт является первым автомобилем, разработанным специально для марки Cupra. Это кроссовер, в котором сочетается «скульптурный дизайн» и выдающиеся динамические характеристики. О появлении такой машины в августе прошлого года говорил шеф-дизайнер испанского бренда Алехандро Месонеро-Романос.

Cupra Ateca

Первой машиной, получившей логотип Cupra, стал кроссовер Ateca. Модель оснащается двухлитровым турбомотором, отдача которого составляет 300 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом». Вседорожник укомплектован полным приводом 4Drive с системой контроля вектора тяги и адаптивными амортизаторами DCC.

Также инженеры Cupra построили электрический гоночный хэтчбек e-Racer для гоночной серии E-TCR — туринговом чемпионате среди электромобилей. Его силовая установка выдает 680 лошадиных сил, разгоняя машину до «сотни» за 3,2 секунды. Максимальная скорость e-Racer – 270 километров в час.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...