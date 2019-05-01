Посмотрите на внедорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса

Как говорит художник, гиперкар сделан к выходу сериала «Комендантский час» (Curfew), который выходит на британском телеканале Sky One. По сюжету, неизвестный вирус поражает население Земли, и для защиты населения правительство устанавливает комендантский час и создает специальные карантинные зоны для его нарушителей. При этом людям предоставляется возможность принять участие в ежегодной нелегальной гонке по ночным улицам, главным призом в которой является убежище на острове, свободном от вируса. Bugatti Divo как раз и нарисован в стиле машин, участвующих в таких гонках.