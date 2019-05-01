Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:00

Посмотрите на внедорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса

Дизайнер придумал самую агрессивную версию гиперкара

© @yasiddesign
Лондонская дизайн-студия YasidDESIGN опубликовала рендер лифтованного гиперкара Bugatti Divo. Так, по мнению художника, мог бы выглядеть автомобиль во времена апокалипсиса.
Загрузка...

Как говорит художник, гиперкар сделан к выходу сериала «Комендантский час» (Curfew), который выходит на британском телеканале Sky One. По сюжету, неизвестный вирус поражает население Земли, и для защиты населения правительство устанавливает комендантский час и создает специальные карантинные зоны для его нарушителей. При этом людям предоставляется возможность принять участие в ежегодной нелегальной гонке по ночным улицам, главным призом в которой является убежище на острове, свободном от вируса. Bugatti Divo как раз и нарисован в стиле машин, участвующих в таких гонках.

>
Reload
1 / 3

Реальный Bugatti Divo представляет собой экстремальную альтернативу «Широну». Гиперкар имеет более злой дизайн, развитое аэродинамические «оперение», модифицированное шасси и сниженную массу. При этом силовая установка машины такая же, как у обычного Chiron: восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

Всего построят 40 экземпляров Divo. Стоимость каждой машины – минимум пять миллионов евро.

Источник: YasidDESIGN
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...