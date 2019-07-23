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8:30

Лучшие кастом-проекты страны на один уикенд соберут в Москве

В эти выходные пройдет юбилейный фестиваль Кастом Конвенция

В ближайшие выходные, 27 и 28 июля, на территории делового квартала Новоспасский пройдет пятая, юбилейная Кастом Конвенция. В честь первой серьезной даты организаторы обещают собрать в одном месте лучшее, что было на фестивалях.

В этом году ожидается действительно масштабное мероприятие — на территории почти в 20 тысяч квадратных метров соберутся лучшие представители автомобильной культуры, чтобы показать свои проекты. Среди экспонатов будут самые разные экземпляры — от советских автомобилей в духе «Безумного Макса» до классических американцев в авторском исполнении.

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Фото: Полина Краснова

Помимо уже готовых проектов, на фестивале будет и зона строительства в режиме реального времени: мастерские и кастомайзеры будут на глазах у посетителей соревноваться друг с другом в постройке кастом-байков и автомобилей.

В конце второго дня фестиваля устроят кастом-круиз: после закрытия выставки все участники колонной выедут на Дербеневскую набережную и устроят небольшой пробег на своих автомобилях, мотоциклах и велосипедах. Купить билет на фестиваль можно по ссылке.