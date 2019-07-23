Лучшие кастом-проекты страны на один уикенд соберут в Москве

В этом году ожидается действительно масштабное мероприятие — на территории почти в 20 тысяч квадратных метров соберутся лучшие представители автомобильной культуры, чтобы показать свои проекты. Среди экспонатов будут самые разные экземпляры — от советских автомобилей в духе «Безумного Макса» до классических американцев в авторском исполнении.