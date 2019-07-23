Лучшие кастом-проекты страны на один уикенд соберут в Москве

В этом году ожидается действительно масштабное мероприятие — на территории почти в 20 тысяч квадратных метров соберутся лучшие представители автомобильной культуры, чтобы показать свои проекты. Среди экспонатов будут самые разные экземпляры — от советских автомобилей в духе «Безумного Макса» до классических американцев в авторском исполнении.
Помимо уже готовых проектов, на фестивале будет и зона строительства в режиме реального времени: мастерские и кастомайзеры будут на глазах у посетителей соревноваться друг с другом в постройке кастом-байков и автомобилей.
В конце второго дня фестиваля устроят кастом-круиз: после закрытия выставки все участники колонной выедут на Дербеневскую набережную и устроят небольшой пробег на своих автомобилях, мотоциклах и велосипедах. Купить билет на фестиваль можно по ссылке.