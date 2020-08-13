В Подмосковье пройдет фестиваль кастомных автомобилей

На фоне полноразмерных декораций в духе Англии 18-го века выставят кастомные автомобили, мотоциклы и велосипеды. Также на фестивале пройдут выступления музыкантов и различные конкурсы с призами.
Для гостей будут работать фудкорт, BBQ-площадка, кальянная зона, тир и детский уголок с батутами. Те, у кого нет своей палатки, смогут арендовать ее. Для больших компаний предусмотрены беседки с мангалами.
В числе других развлечений: тату-зона, барбершоп и женская пинап-парикмахерская, где можно сделать прическу в стиле середины прошлого века. Будет работать мастер пинстрайпинга, который вручную нарисует геометричный узор на кузове или шлеме.
Под открытым небом организуют кинотеатр с ежедневными показами фильмов о кастом-культуре и свап-зону, где желающие смогут обменяться как ненужными деталями, так и целыми автомобилями или мотоциклами.
Под конец фестиваля будет устроено голосование за лучший проект и награждение мастеров.
«Кастом Weekend» пройдет на территории киногорода Piligrim Porto (Московская область, Солнечногорский район, поселок санатория «Мцыри», территория Усадьбы Середниково). Стоимость билетов – от 800 рублей.