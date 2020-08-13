В Подмосковье пройдет фестиваль кастомных автомобилей

На фоне полноразмерных декораций в духе Англии 18-го века выставят кастомные автомобили, мотоциклы и велосипеды. Также на фестивале пройдут выступления музыкантов и различные конкурсы с призами.

Для гостей будут работать фудкорт, BBQ-площадка, кальянная зона, тир и детский уголок с батутами. Те, у кого нет своей палатки, смогут арендовать ее. Для больших компаний предусмотрены беседки с мангалами.

В числе других развлечений: тату-зона, барбершоп и женская пинап-парикмахерская, где можно сделать прическу в стиле середины прошлого века. Будет работать мастер пинстрайпинга, который вручную нарисует геометричный узор на кузове или шлеме.