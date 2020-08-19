Новый минивэн Hyundai сфотографировали без камуфляжа

Вероятно, полноразмерный минивэн получил имя в честь знаменитого французского исследователя океана Жака-Ива Кусто. Южнокорейская марка пока не публиковала никаких тизеров новой модели, однако благодаря китайским фотошпионам внешность Custo оказалась полностью рассекречена до премьеры.

Hyundai Custo получился крупным: его длина составит более пяти метров. Внешность минивэна выполнена согласно актуальному дизайнерскому языку марки с ячеистым рисунком решетки радиатора, «сросшейся» с фарами, и крупными трапециевидными секциями противотуманок. Оформление передка в похожем стиле получит кроссовер Tucson четвертого поколения.