Новый минивэн Hyundai сфотографировали без камуфляжа

Вероятно, полноразмерный минивэн получил имя в честь знаменитого французского исследователя океана Жака-Ива Кусто. Южнокорейская марка пока не публиковала никаких тизеров новой модели, однако благодаря китайским фотошпионам внешность Custo оказалась полностью рассекречена до премьеры.
Hyundai Custo получился крупным: его длина составит более пяти метров. Внешность минивэна выполнена согласно актуальному дизайнерскому языку марки с ячеистым рисунком решетки радиатора, «сросшейся» с фарами, и крупными трапециевидными секциями противотуманок. Оформление передка в похожем стиле получит кроссовер Tucson четвертого поколения.
Фото: Autohome.com.cn
Судя по форме задних дверей, они будут сдвижными. По предварительным данным, Custo будет безальтернативно трехрядным с компоновкой салона 2+2+3. На снимках салона можно рассмотреть усеченный снизу руль с четырьмя спицами, компактную ручку селектора передач и вертикально ориентированный экран-планшет мультимедийной системы.
Хан Гуйшэн, директор завода в Цанчжоу, где наладят сборку Custo, сообщил, что базовым для минивэна станет 1,5-литровый мотор. В топовом варианте минивэн получит 2,0-литровый турбированный двигатель Theta II мощностью 240 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента.
Основным рынком сбыта для Hyundai Custo станет Китай. Там же состоится и премьера: модель представят на Пекинском автосалоне, который из-за пандемии коронавируса перенесли с апреля на 26 сентября – 5 октября.