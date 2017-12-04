Длительный тест Mazda CX-5: итоги, конкуренты и стоимость владения

Давай жить вместеДлительный тест Mazda CX-5: итоги, конкуренты и стоимость владения
Когда-нибудь это должно случиться. Если случается со всеми остальными, то не застрахован и я, правда ведь? Позади три десятка лет, и не факт, что в один прекрасный день чья-то невидимая рука не начнет щелкать тумблерами в моей голове. Щелк – и авантюризм сменится рассудительностью. Щелк – и независимость превратится в желание создавать семью и воспитывать детей. Щелк, щелк – и вместо удалого идиотизма потянет на спокойствие и уют.
Когда-нибудь это должно случиться. Если случается со всеми остальными, то не застрахован и я, правда ведь? Позади три десятка лет, и не факт, что в один прекрасный день чья-то невидимая рука не начнет щелкать тумблерами в моей голове. Щелк – и авантюризм сменится рассудительностью. Щелк – и независимость превратится в желание создавать семью и воспитывать детей. Щелк, щелк – и вместо удалого идиотизма потянет на спокойствие и уют.
Пока этот процесс не начался, но я точно знаю, чем он закончится: последним в этом ряду стоит рычажок, отвечающий за автомобильные предпочтения. Здесь и сейчас мне невдомек, как, имея в кармане полтора-два миллиона рублей на машину, можно не шерстить вторичный рынок в поисках годной BMW M3, Subaru WRX STI или вообще чего-то вроде Ford Mustang и Jaguar XKR. Хоть режьте, я не способен понять людей, которые идут в автосалон и меняют эти деньги на такую унылую (зато новую!) штуку, как компактный кроссовер. Но если бы завтра я вдруг проснулся вот таким «нормальным» человеком – точно знаю, что бы выбрал.
Последняя пара недель в компании Mazda CX-5 окончательно убедила меня в том, что это один из лучших, если не лучший автомобиль в своем классе. И дело не в подсчете голов, очков, секунд и потребительских качеств: коль скоро кроссоверы правят миром, то в их разработку вкладываются огромные деньги, а потому все они получаются в принципе хорошими. Делать совсем круто просто нерентабельно, делать абы как – гарантированный провал, вот и получаются эдакие средние арифметические с небольшими нюансами. Но именно от «Мазды» меньше всего разит всеми этими деньгами, графиками исследования прибыльности и собраниями маркетологов в чистых рубашках, но с грязными помыслами.
Это честная, естественная машина, которая не пытается тебя одурачить – и хотя Subaru Forester еще честнее и естественнее (и еще круче по настройкам шасси), я уже не могу устоять перед эффектной внешностью и действительно высококлассным салоном «Мазды». А ведь диагноз «Subaru головного мозга» мне поставили давно и прочно… Неужели начинают все-таки щелкать тумблеры? Не знаю. Но закопаться в конфигуратор и помечтать о собственной CX-5 было интересно.
Для начала, мне все-таки нужен 194-сильный мотор 2.5 – вот просто нужен и все. Потому что нормальность нормальностью, а ездить на машине, которая разгоняется до сотни дольше десяти секунд – это самоистязание. Но выбор этого мотора автоматически сужает спектр комплектаций всего до двух: Active за 1 831 000 рублей и Supreme за два миллиона и три тысячи. И тут я начинаю думать, что меня грабят.
Потому что в «Активе» вам дадут двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, светодиодные фары, электрические зеркала и стекла – и, собственно, все. Датчики света и дождя, подогрев руля, электропривод двери багажника, а также нагрузку автоблокировка дверных замков и система самостоятельного экстренного торможения – это еще плюс 78 тысяч. То есть, уже 1,9 миллиона в сумме. Немало! А если посмотреть в соседнюю колонку – ту, где «Сюприм»…
Кожаный салон вместо тканевого. Бесключевой доступ. Электропривод сидений. Парктроники и камера заднего вида. Подогрев задних сидений. Адаптивные фары. Навигация. Ну неужели все эти приятные и полезные ништяки не стоят сотни сверху? Правда, тут же принудительно дают мерзопакостную систему старт-стоп, а заодно отнимают электрический багажник и подогрев руля. Хотите их вернуть? Легко! Докиньте еще 44 тысячи сверху. Хотя лучше раскошелиться еще на тридцатник и заполучить классную «музыку» Bose. А вот более дорогие пакеты (до 190 тысяч рублей), на мой взгляд, уже баловство.
Да, полноценный проекционный дисплей вместо выезжающего экранчика – это прикольно, но таких денег он не стоит. А за лезущие в мою жизнь системы активной безопасности «Мазде» стоило бы доплачивать, а не требовать дополнительных денег. Итого, идеальная CX-5 стоит чуть меньше 2,1 миллиона рублей. А теперь давайте попробуем собрать конкурентов с аналогичным функционалом. Оговоримся: ни слова о колесах, краске и прочих цацках, только техника и оснащение.
Конкуренты Mazda CX-5
я выбрал вместо рекламы.
Volkswagen Tiguan: 2 135 000 рублей
При выборе ближайшего конкурента «Мазды» есть смысл смотреть не на мощность как таковую, а на динамику и цену. Поэтому вместо 180-сильной бензиновой версии стоит присмотреться к 150-сильной дизельной. Средняя комлектация Comfortline, дооснащенная до маздовского уровня, окажется чуть дороже – зато сможет похвастаться самопарковщиком и камерами кругового обзора. А если деньги совсем не влезают в карман, тут можно разгуляться и на панорамную крышу, и на цифровую приборку, и даже на дерзкий бензиновый двигатель мощностью 220 лошадиных сил. Да и с гибкостью конфигураций – нельзя не признать – у «Тигуана» дела обстоят гораздо веселее.
Выходит, в прайс-листах конкурентов нет ничего такого, что заставило бы всерьез поколебаться человека, уже решившего купить CX-5. Но и любое из обратных утверждений тоже будет справедливым.
Осталось выяснить, во сколько обойдется первый год владения нашему стандартному персонажу: москвичу старше 22 лет, с более чем трехлетним стажем вождения и с пробегом в 20 тысяч километров за год. Одна ремарка: считать будем не тестовую двухлитровую версию, а именно машину с мотором 2.5, раз уж начали про нее говорить. Разница в расходе топлива будет, по опыту, примерно 11 литров на сотню против зафиксированных за месяц езды 9,8 литра. Итак:
Расходы владельца Mazda CX-5 в первый год эксплуатации
|—
|ОСАГО
|13 178 р.
|Каско
|100 000 р.
|Транспортный налог
|9 700 р.
|ТО
|11 230р.
|Топливо
|90 200 р.
|Итого
|224 308р.
|Километр пробега (только топливо)
|4,51 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|11,21 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|6,21 р.
Нормально получается. Дешевле, например, чем повзрослевший, но куда менее семейный Countryman Саши Мирошкина. Хотя и куда дороже, чем рюкзак нашего главреда.
Остается дождаться того момента, когда невидимая рука начнет щелкать тумблерами в голове. О том, как не сойти с ума от детских криков, или как не вскрыть себе вены на третий час прогулки по «Икее», я до сих пор ничего не знаю, зато с машиной, кажется, определился. Уже неплохо.