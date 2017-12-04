Длительный тест Mazda CX-5: итоги, конкуренты и стоимость владения

Когда-нибудь это должно случиться. Если случается со всеми остальными, то не застрахован и я, правда ведь? Позади три десятка лет, и не факт, что в один прекрасный день чья-то невидимая рука не начнет щелкать тумблерами в моей голове. Щелк – и авантюризм сменится рассудительностью. Щелк – и независимость превратится в желание создавать семью и воспитывать детей. Щелк, щелк – и вместо удалого идиотизма потянет на спокойствие и уют.

Пока этот процесс не начался, но я точно знаю, чем он закончится: последним в этом ряду стоит рычажок, отвечающий за автомобильные предпочтения. Здесь и сейчас мне невдомек, как, имея в кармане полтора-два миллиона рублей на машину, можно не шерстить вторичный рынок в поисках годной BMW M3, Subaru WRX STI или вообще чего-то вроде Ford Mustang и Jaguar XKR. Хоть режьте, я не способен понять людей, которые идут в автосалон и меняют эти деньги на такую унылую (зато новую!) штуку, как компактный кроссовер. Но если бы завтра я вдруг проснулся вот таким «нормальным» человеком – точно знаю, что бы выбрал.