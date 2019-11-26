Стало известно, насколько хороша аэродинамика Tesla Cybertruck

На создание реалистичной 3D-модели у Мартина ушло около суток, и все равно у него остались сомнения относительно положения крыльев и дизайна колес, что могло повлиять на конечный результат. Именно из-за этого он не объявил выведенный коэффициент аэродинамического сопротивления. Зато рассказал о других выводах, сделанных в ходе исследования.
JustinWMartin14
Мартин объяснил, что для лучшей аэродинамики поток воздуха должен плавно обтекать поверхность кузова. Инженер предполагал, что острая верхняя грань Cybertruck может нарушит эту плавность – поток воздуха приподнимется, возникнет турбулентный вихрь, который распространяется по всей поверхности багажника.
Однако тесты в виртуальной аэродинамической трубе показали, что опасения были напрасными: поток лишь ненамного приподнимается над автомобилем на скорости свыше 100 километров в час (на рисунке он отмечен желтым цветом). Но и образование вихря не является существенной проблемой, так как это характерно в том числе для других автомобилей с таким типом кузова. На изображениях ниже можно сравнить аэродинамику Cybertruck и обычного пикапа.
Фото: JustinWMartin14
В заключение Мартин еще раз подчеркнул, что в его распоряжении были лишь фотографии и видео пикапа от Tesla и объемную модель он рисовал «на глаз». Так что сделанные по результатам эксперимента выводы носят предварительный характер.
Премьера Tesla Cybertruck состоялась 21 ноября, и в тот же день Илон Маск объявил о начале приема предзаказов на новинку. Заднеприводная модификация с одним электромотором и запасом хода 400 километров в час стоит 39,9 тысячи долларов. Вариант с двумя двигателями и полным приводом – 49,9 тысячи долларов, а трехмоторная версия обойдется в 69,9 тысячи долларов. Для того, чтобы оставить заявку на пикап, достаточно заплатить 100 долларов. Производство модели запустят к концу 2021 года.
Что же касается необычной формы пикапа и упомянутых Мартином острых граней автомобиля, то в своем Twitter Илон Маск уже объяснил эту особенность. Дело в том, что кузов Cybertruck изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали 30X, которая не поддается штамповке. Как высказался сам Маск, «этот материал просто сломает штамповочный пресс».