Стало известно, насколько хороша аэродинамика Tesla Cybertruck

Премьера Tesla Cybertruck состоялась 21 ноября, и в тот же день Илон Маск объявил о начале приема предзаказов на новинку. Заднеприводная модификация с одним электромотором и запасом хода 400 километров в час стоит 39,9 тысячи долларов. Вариант с двумя двигателями и полным приводом – 49,9 тысячи долларов, а трехмоторная версия обойдется в 69,9 тысячи долларов. Для того, чтобы оставить заявку на пикап, достаточно заплатить 100 долларов. Производство модели запустят к концу 2021 года.

Что же касается необычной формы пикапа и упомянутых Мартином острых граней автомобиля, то в своем Twitter Илон Маск уже объяснил эту особенность. Дело в том, что кузов Cybertruck изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали 30X, которая не поддается штамповке. Как высказался сам Маск, «этот материал просто сломает штамповочный пресс».