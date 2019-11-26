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18:24

Стало известно, насколько хороша аэродинамика Tesla Cybertruck

Эксперт в области аэродинамики внимательно изучил фотографии пикапа и составил 3D-модель

© JustinWMartin14
Инженер Джастин Мартин, долгое время работающий в аэрокосмической отрасли, изучил пикап Tesla Cybertruck с точки зрения аэродинамики. С помощью программы он создал 3D-модель электромобиля и провел виртуальные испытания в аэродинамической трубе.

На создание реалистичной 3D-модели у Мартина ушло около суток, и все равно у него остались сомнения относительно положения крыльев и дизайна колес, что могло повлиять на конечный результат. Именно из-за этого он не объявил выведенный коэффициент аэродинамического сопротивления. Зато рассказал о других выводах, сделанных в ходе исследования.

Аэродинамика Tesla Cybertruck по версии Джастина Мартина

JustinWMartin14

Мартин объяснил, что для лучшей аэродинамики поток воздуха должен плавно обтекать поверхность кузова. Инженер предполагал, что острая верхняя грань Cybertruck может нарушит эту плавность – поток воздуха приподнимется, возникнет турбулентный вихрь, который распространяется по всей поверхности багажника.

Однако тесты в виртуальной аэродинамической трубе показали, что опасения были напрасными: поток лишь ненамного приподнимается над автомобилем на скорости свыше 100 километров в час (на рисунке он отмечен желтым цветом). Но и образование вихря не является существенной проблемой, так как это характерно в том числе для других автомобилей с таким типом кузова. На изображениях ниже можно сравнить аэродинамику Cybertruck и обычного пикапа.

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Аэродинамика Tesla Cybertruck по версии Джастина Мартина

Фото: JustinWMartin14

В заключение Мартин еще раз подчеркнул, что в его распоряжении были лишь фотографии и видео пикапа от Tesla и объемную модель он рисовал «на глаз». Так что сделанные по результатам эксперимента выводы носят предварительный характер.

Премьера Tesla Cybertruck состоялась 21 ноября, и в тот же день Илон Маск объявил о начале приема предзаказов на новинку. Заднеприводная модификация с одним электромотором и запасом хода 400 километров в час стоит 39,9 тысячи долларов. Вариант с двумя двигателями и полным приводом 49,9 тысячи долларов, а трехмоторная версия обойдется в 69,9 тысячи долларов. Для того, чтобы оставить заявку на пикап, достаточно заплатить 100 долларов. Производство модели запустят к концу 2021 года.

Что же касается необычной формы пикапа и упомянутых Мартином острых граней автомобиля, то в своем Twitter Илон Маск уже объяснил эту особенность. Дело в том, что кузов Cybertruck изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали 30X, которая не поддается штамповке. Как высказался сам Маск, «этот материал просто сломает штамповочный пресс».

Источник: Electrek.co