Видео: картонный Tesla Cybertruck на спичечном запале проезжает «мертвую петлю»

На ролике запечатлен процесс сборки миниатюрного пикапа из заранее вырезанных картонных деталей. Колесными осями для модели послужили деревянные палочки для еды с бумажными ограничителями. Копия Cybertruck получилась достаточно точной, если не считать одной детали: гигантского «сопла» наподобие ракетного, которое заняло место грузовой платформы.
Через него в готовую модель погрузили тысячи разломанных пополам спичек. После этого авторы занялись сборкой «мертвой петли», которую сложили из нескольких деревянных панелей, и протянули к пикапу «дорожку» из спичек. Когда импровизированный запал догорел, пылающий картонный автомобиль сорвался с места, без проблем выполнил петлю и спрыгнул с трамплина в конце рампы. Как ни странно, после трюка модель осталась цела.
Видео: The S / YouTube
Те, кто не желает тратить деньги на покупку масштабной модели и возиться с картоном, могут сделать собственный мини-Cybertruck из бумаги по заготовленному шаблону. Для сборки понадобятся цветной принтер, ножницы и клей.
Настоящий Cybertruck от Tesla оснащается тремя электрическими силовыми установками на выбор. Топовый вариант стоимостью 69,9 тысячи долларов (более пяти миллионов рублей) разгоняется с места до 97 километров в час за 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 209 километров в час, а запас хода без подзарядки – свыше 800 километров.