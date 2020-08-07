Видео: картонный Tesla Cybertruck на спичечном запале проезжает «мертвую петлю»

На ролике запечатлен процесс сборки миниатюрного пикапа из заранее вырезанных картонных деталей. Колесными осями для модели послужили деревянные палочки для еды с бумажными ограничителями. Копия Cybertruck получилась достаточно точной, если не считать одной детали: гигантского «сопла» наподобие ракетного, которое заняло место грузовой платформы.

Через него в готовую модель погрузили тысячи разломанных пополам спичек. После этого авторы занялись сборкой «мертвой петли», которую сложили из нескольких деревянных панелей, и протянули к пикапу «дорожку» из спичек. Когда импровизированный запал догорел, пылающий картонный автомобиль сорвался с места, без проблем выполнил петлю и спрыгнул с трамплина в конце рампы. Как ни странно, после трюка модель осталась цела.