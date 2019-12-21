Копию Tesla Cybertruck можно сделать из бумаги

Для тех, кто не желает тратить деньги на покупку масштабных моделей автомобилей, которые могут стоить довольно дорого, есть весьма интересная идея. Сайт под названием FoldUpToys.com предлагает самостоятельно делать их из бумаги при помощи нехитрых подручных средств вроде ножниц и канцелярского клея. Модели разработаны графическим дизайнером Алекс Гвинн, которая выкладывает в свободный доступ шаблоны для самостоятельного вырезания и склеивания. Горячая новинка в списке моделей – футуристический пикап Tesla Cybertruck, угловатые формы которого, пожалуй, как нельзя лучше подходят для складывания из бумаги.