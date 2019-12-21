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10:00

Копию Tesla Cybertruck можно сделать из бумаги

Для этого понадобится лишь принтер, ножницы и канцелярский клей

Александр Пономарев
Экстравагантный пикап Tesla Cybertruck появится в продаже не ранее 2021 года, а пока можно сделать его масштабную модель из бумаги.

Для тех, кто не желает тратить деньги на покупку масштабных моделей автомобилей, которые могут стоить довольно дорого, есть весьма интересная идея. Сайт под названием FoldUpToys.com предлагает самостоятельно делать их из бумаги при помощи нехитрых подручных средств вроде ножниц и канцелярского клея. Модели разработаны графическим дизайнером Алекс Гвинн, которая выкладывает в свободный доступ шаблоны для самостоятельного вырезания и склеивания. Горячая новинка в списке моделей – футуристический пикап Tesla Cybertruck, угловатые формы которого, пожалуй, как нельзя лучше подходят для складывания из бумаги.

Конечно, бумажный Cybertruck не является точнейшей копией полноразмерного пикапа, но весьма точно передаёт некоторые детали вроде массивного ветрового стекла, большой крышки грузового отсека и брутальных колёс. Чтобы сделать игрушечный «Кибертрак», нужно всего лишь скачать и распечатать шаблон, а затем согнуть бумагу по пунктирным линиям и нанести в нужных местах клей. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать бумагу плотностью 250 граммов на квадратный метр.