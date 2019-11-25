Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:08

За бронированным пикапом Tesla выстроилась очередь

Илон Маск озвучил количество предзаказов на электромобиль

© Tesla
Глава Tesla Илон Маск заявил, что Tesla собрала почти 150 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck в течение двух дней. Для того, чтобы оформить заявку на покупку новинки, необходимо заплатить 100 долларов (6,3 тысячи рублей). Таким образом, всего за пару суток Tesla получила от потенциальных клиентов без малого 15 миллионов долларов.

По словам Маска, большинство заказов пришлось на двух- и трехмоторные модификации пикапа, которые стоят 50 тысяч и 69,9 тысячи долларов соответственно. Так, версию с одним электродвигателем заказали 17 процентов клиентов, с двумя – 42 процента, а с тремя – 41 процент. Кроме того, отдельно придется заплатить за автопилот – эта опция оценивается в семь тысяч долларов.

Премьера Tesla Cybertruck состоялась 21 ноября недалеко от Лос-Анджелеса. В тот же день стоимость акций компании рухнула на шесть процентов, в результате чего состояние Маска сократилось на 768 миллионов долларов, до 23,6 миллиарда долларов. Опрошенные изданием Forbes аналитики заявили, что это, вероятно, связано с неординарным дизайном модели, который пришелся по вкусу далеко не всем.

Кроме того, презентация пикапа прошла не без осечек, что стало «плохим началом», заявили специалисты. Речь идет о демонстрации брони Cybertruck, кузов которого может выдержать удар кувалдой и обстрел из девятимиллиметрового пистолета, а стекла, теоретически, не должны разбиться, если в них попадет камень, так они бронированы по особой технологии Tesla. Однако на сцене стекло все-таки треснуло, когда в него кинули металлический шар.

Илон Маск на фоне разбытых стекол Tesla Cybertruck

Позже Маск показал репетицию этого момента: главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен бросил стальной шар в окно пикапа, и оно даже не поцарапалось. «Думаю, нам есть, над чем поработать перед началом производства», написал глава Tesla в своем Twitter.

Сборка модели стартует только в конце 2021 года, тогда же начнутся и первые поставки. Объемы производства пикапа в Tesla пока не озвучили, но, можно предположить, что они будут ниже, чем Model 3. За рекордный для себя второй квартал этого года автопроизводитель выпустил 87 048 электромобилей, 72,5 тысячи из которых – Model 3, а оставшиеся 14,5 тысячи – Model S и Model X.

Источник: Bloomberg, Forbes