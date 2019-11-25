За бронированным пикапом Tesla выстроилась очередь

По словам Маска, большинство заказов пришлось на двух- и трехмоторные модификации пикапа, которые стоят 50 тысяч и 69,9 тысячи долларов соответственно. Так, версию с одним электродвигателем заказали 17 процентов клиентов, с двумя – 42 процента, а с тремя – 41 процент. Кроме того, отдельно придется заплатить за автопилот – эта опция оценивается в семь тысяч долларов.

Премьера Tesla Cybertruck состоялась 21 ноября недалеко от Лос-Анджелеса. В тот же день стоимость акций компании рухнула на шесть процентов, в результате чего состояние Маска сократилось на 768 миллионов долларов, до 23,6 миллиарда долларов. Опрошенные изданием Forbes аналитики заявили, что это, вероятно, связано с неординарным дизайном модели, который пришелся по вкусу далеко не всем.