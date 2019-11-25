За бронированным пикапом Tesla выстроилась очередь

По словам Маска, большинство заказов пришлось на двух- и трехмоторные модификации пикапа, которые стоят 50 тысяч и 69,9 тысячи долларов соответственно. Так, версию с одним электродвигателем заказали 17 процентов клиентов, с двумя – 42 процента, а с тремя – 41 процент. Кроме того, отдельно придется заплатить за автопилот – эта опция оценивается в семь тысяч долларов.
Премьера Tesla Cybertruck состоялась 21 ноября недалеко от Лос-Анджелеса. В тот же день стоимость акций компании рухнула на шесть процентов, в результате чего состояние Маска сократилось на 768 миллионов долларов, до 23,6 миллиарда долларов. Опрошенные изданием Forbes аналитики заявили, что это, вероятно, связано с неординарным дизайном модели, который пришелся по вкусу далеко не всем.
Кроме того, презентация пикапа прошла не без осечек, что стало «плохим началом», заявили специалисты. Речь идет о демонстрации брони Cybertruck, кузов которого может выдержать удар кувалдой и обстрел из девятимиллиметрового пистолета, а стекла, теоретически, не должны разбиться, если в них попадет камень, так они бронированы по особой технологии Tesla. Однако на сцене стекло все-таки треснуло, когда в него кинули металлический шар.
Позже Маск показал репетицию этого момента: главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен бросил стальной шар в окно пикапа, и оно даже не поцарапалось. «Думаю, нам есть, над чем поработать перед началом производства», – написал глава Tesla в своем Twitter.
Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz— Elon Musk (@elonmusk) 23 ноября 2019 г.
Сборка модели стартует только в конце 2021 года, тогда же начнутся и первые поставки. Объемы производства пикапа в Tesla пока не озвучили, но, можно предположить, что они будут ниже, чем Model 3. За рекордный для себя второй квартал этого года автопроизводитель выпустил 87 048 электромобилей, 72,5 тысячи из которых – Model 3, а оставшиеся 14,5 тысячи – Model S и Model X.