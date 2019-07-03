Tesla продала рекордное количество электромобилей

Судя по опубликованным пресс-службой данным, с конвейера завода Tesla за отчетный период сошли 87 048 электромобилей, 72,5 тысячи из которых – Model 3, а оставшиеся 14,5 тысячи – Model S и Model X. Таким образом, в третьем квартале компания продавала в том числе машины, выпущенные в первом квартале текущего года.

Первые три месяца 2019 года Tesla испытывала трудности. В частности, финансовые результаты оказались ниже прогнозов: продажи рухнули на треть, а выручка сократилась с 7,2 до 4,5 миллиарда долларов. Тогда в копании заявили, что проблемы носят временный характер и связаны с началом поставок Tesla Model 3 на внешние рынки.