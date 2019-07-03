Tesla продала рекордное количество электромобилей

Судя по опубликованным пресс-службой данным, с конвейера завода Tesla за отчетный период сошли 87 048 электромобилей, 72,5 тысячи из которых – Model 3, а оставшиеся 14,5 тысячи – Model S и Model X. Таким образом, в третьем квартале компания продавала в том числе машины, выпущенные в первом квартале текущего года.
Первые три месяца 2019 года Tesla испытывала трудности. В частности, финансовые результаты оказались ниже прогнозов: продажи рухнули на треть, а выручка сократилась с 7,2 до 4,5 миллиарда долларов. Тогда в копании заявили, что проблемы носят временный характер и связаны с началом поставок Tesla Model 3 на внешние рынки.
Улучшение показателей во втором квартале года автопроизводитель связывает с удачной оптимизацией глобальных логистических операций. Tesla имеет все возможности для сохранения роста продаж в третьем квартале, так как в прошедшие месяцы удалось собрать большое количество заказов на электромобили.
В начале июля стало известно, что Tesla возглавила рейтинг самых продаваемых автомобилей в Норвегии: за прошлый месяц в стране реализовали 3 760 электромобилей. Тем самым «Тесла» обеспечила себе долю рынка на уровне 24,5 процента. Для сравнения, вторым по популярности брендом в Норвегии является Volkswagen с результатом в 1 825 проданных машин и долей в 11,9 процента.