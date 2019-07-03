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18:19

Tesla продала рекордное количество электромобилей

Американский автопроизводитель раскрыл статистику продаж за второй квартал 2019 года

С апреля по июль компания Tesla передала клиентам 95 200 электрокаров, тем самым установив рекорд. До этого самым успешным для бренда периодом был четвертый квартал прошлого года, когда удалось реализовать чуть более 90 тысяч машин.
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Судя по опубликованным пресс-службой данным, с конвейера завода Tesla за отчетный период сошли 87 048 электромобилей, 72,5 тысячи из которых – Model 3, а оставшиеся 14,5 тысячи – Model S и Model X. Таким образом, в третьем квартале компания продавала в том числе машины, выпущенные в первом квартале текущего года.

Первые три месяца 2019 года Tesla испытывала трудности. В частности, финансовые результаты оказались ниже прогнозов: продажи рухнули на треть, а выручка сократилась с 7,2 до 4,5 миллиарда долларов. Тогда в копании заявили, что проблемы носят временный характер и связаны с началом поставок Tesla Model 3 на внешние рынки.

Tesla Model 3 установила рекорд по результатм краш-тестов, получив самый высокий балл в истории EuroNCAP

Улучшение показателей во втором квартале года автопроизводитель связывает с удачной оптимизацией глобальных логистических операций. Tesla имеет все возможности для сохранения роста продаж в третьем квартале, так как в прошедшие месяцы удалось собрать большое количество заказов на электромобили.

В начале июля стало известно, что Tesla возглавила рейтинг самых продаваемых автомобилей в Норвегии: за прошлый месяц в стране реализовали 3 760 электромобилей. Тем самым «Тесла» обеспечила себе долю рынка на уровне 24,5 процента. Для сравнения, вторым по популярности брендом в Норвегии является Volkswagen с результатом в 1 825 проданных машин и долей в 11,9 процента.

Источник: Autonews.com
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