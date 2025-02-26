В сервисном центре Tesla починили Cybertruck с помощью скотча

Первоначально специалисты сервисного центра заявили владельцу, что аэродинамические шумы, возникающие во время движения, являются распространенной проблемой Cybertruck. Однако автомобилист взял на тест-драйв другой пикап, уровень шума в котором оказался значительно ниже.

Специалисты установили, что шум возникает их-за турбулентности воздуха вокруг кузовных панелей в передней части кузова. При этом они сообщили, что отрегулировать зазоры между панелями не получится из-за специфической конструкции электропикапа.