Dacia высмеяла подписку BMW на подогрев сидений, выпустив бесплатные грелки

Dacia высмеяла подписку BMW на подогрев сидений, выпустив бесплатные грелкиСлегка потроллить баварцев решил британский офис Dacia
Тренд на взимание регулярной платы не только за автомобиль, но и за различные его функции, подхватывают все новые производители. Однако не всем из них по душе такая практика. К примеру, Dacia выпустила лимитированную парию грелок, которые будут бесплатно раздавать посетителям некоторых автосалонов в Великобритании. Таким образом румынская марка не только подчеркнула свое отношение к автоподпискам, но и высмеяла BMW, которая берет плату даже за подогрев сидений.
В Dacia, заверили, что сохранят традиционный подход к продажам. Все функции автомобилей всегда будут доступны клиентам сразу — без блокировок, снять которые можно только за доплату, подчеркнул производитель. Он также напомнил, что «топовые» Sandero Stepway, Duster и Jogger имеют функцию подогрева сидений в списке стандартного оснащения.
Наполненные горячей водой грелки будут раздавать в дилерских центрах Dacia в Лондоне, Манчестере и Суонси только два дня — 1 и 2 февраля. Тираж мерча ограничен 75 экземплярами, по 25 на каждый салон. Уточняется, что получить грелку можно и без покупки чего-либо, но только одну в одни руки.
Грелка — всего лишь забавный аксессуар, но он призван обратить внимание на то, в какую сторону идет вся индустрия, сказал бренд-директор Dacia UK Люк Брод, намекая на обилие подписок. «Просить клиента дополнительно оплатить установленную на заводе функцию — точно не в стиле Dacia», — добавил он.
Идея подписки на те или иные опции ожидаемо не воодушевляет и большинство автомобилистов, выяснили в консалтинговой компании Deloitte. В Китае 54 процента опрошенных предпочтут единовременную оплату, в Индии — 49 процентов, в США — 46 процентов. Хорошей идеей месячная подписка показалась только 21 проценту респондентов из Японии, 20 процентам из США и 16 процентам из Германии. В Китае такой вариант привлекает только восемь процентов водителей.