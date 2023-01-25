Dacia высмеяла подписку BMW на подогрев сидений, выпустив бесплатные грелки

В Dacia, заверили, что сохранят традиционный подход к продажам. Все функции автомобилей всегда будут доступны клиентам сразу — без блокировок, снять которые можно только за доплату, подчеркнул производитель. Он также напомнил, что «топовые» Sandero Stepway, Duster и Jogger имеют функцию подогрева сидений в списке стандартного оснащения.

Наполненные горячей водой грелки будут раздавать в дилерских центрах Dacia в Лондоне, Манчестере и Суонси только два дня — 1 и 2 февраля. Тираж мерча ограничен 75 экземплярами, по 25 на каждый салон. Уточняется, что получить грелку можно и без покупки чего-либо, но только одну в одни руки.