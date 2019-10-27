«Дочка» Toyota показала компактный кроссовер для развивающихся стран

Новый кроссовер Daihatsu базируется на модульной платформе DNGA — разновидности архитектуры GA-B для субкомпактных автомобилей. Официально название модели не объявлено, но японские СМИ узнали, что новинка унаследует имя Rocky у рамного трёхдверного внедорожника, выпускавшегося в 1990-е годы.
Фото: autohome.com.cn
На старте продаж Rocky будет оснащаться трёхцилиндровым турбомотором 1.0 мощностью 98 лошадиных сил (крутящий момент 140 Нм) в сочетании с вариатором и передним приводом. Позже в Стране восходящего солнца может поступить в продажу гибридный Rocky с атмосферным двигателем 1.2 и полноприводная версия вседорожника. В оснащение для внутреннего рынка входит 9-дюймовый экран медиасистемы, климат-контроль и современный комплекс активной безопасности.
Ожидается, что под маркой Daihatsu компактный кроссовер будет продаваться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а позже для стран Южной Америки на рынок выйдет адаптированная версия Rocky под брендом Toyota. В России модель можно не ждать, ведь на нашем рынке Toyota не стремится играть в бюджетном сегменте.