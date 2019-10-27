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1:16

«Дочка» Toyota показала компактный кроссовер для развивающихся стран

На автосалоне в Токио дебютировал новый вседорожник Daihatsu

© autohome.com.cn
Daihatsu представила четырёхметровый кроссовер, снаряжённой массой менее тонны, рассчитанный на пятерых пассажиров. Новинка поступит в продажу в Японии в течение месяца, а позже в упрощённом виде выйдет на другие азиатские и южноамериканские рынки.

Новый кроссовер Daihatsu базируется на модульной платформе DNGA — разновидности архитектуры GA-B для субкомпактных автомобилей. Официально название модели не объявлено, но японские СМИ узнали, что новинка унаследует имя Rocky у рамного трёхдверного внедорожника, выпускавшегося в 1990-е годы.

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Фото: autohome.com.cn

На старте продаж Rocky будет оснащаться трёхцилиндровым турбомотором 1.0 мощностью 98 лошадиных сил (крутящий момент 140 Нм) в сочетании с вариатором и передним приводом. Позже в Стране восходящего солнца может поступить в продажу гибридный Rocky с атмосферным двигателем 1.2 и полноприводная версия вседорожника. В оснащение для внутреннего рынка входит 9-дюймовый экран медиасистемы, климат-контроль и современный комплекс активной безопасности.

Ожидается, что под маркой Daihatsu компактный кроссовер будет продаваться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а позже для стран Южной Америки на рынок выйдет адаптированная версия Rocky под брендом Toyota. В России модель можно не ждать, ведь на нашем рынке Toyota не стремится играть в бюджетном сегменте.

Источник: autohome.com.cn