«Дочка» Toyota показала компактный кроссовер для развивающихся стран

Ожидается, что под маркой Daihatsu компактный кроссовер будет продаваться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а позже для стран Южной Америки на рынок выйдет адаптированная версия Rocky под брендом Toyota. В России модель можно не ждать, ведь на нашем рынке Toyota не стремится играть в бюджетном сегменте.