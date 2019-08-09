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10:52

Daimler рассказал о новинках Франкфуртского автосалона

В центре экспозиции немецкого концерна будут электрокары суббренда EQ

© Mercedes-Benz
Daimler интригует посетителей 69-го Международного Франкфуртского автосалона: в пресс-релизе, посвящённом мероприятию, концерн заявляет пять премьер. Четыре из пяти новинок электрифицированы: свет увидят подключаемый гибрид Mercedes-Benz, серийная версия минивэна EQV, обновлённое семейство электрокаров Smart и неназванный концепт-кар.

О «хедлайнере» выставочного стенда «трёхлучевой звезды» не известно ничего, кроме принадлежности к суббренду EQ. Возможно, что в центре внимания окажется прототип флагмана EQS, но наиболее вероятна концептуальная демонстрация технологий наподобие Vision EQ Silver Arrow.

Кроме того, Mercedes-Benz покажет некий подзаряжаемый гибрид, который будет базироваться на одной из существующих моделей. Ещё одна новинка — серийная версия вэна EQV, электрический вариант V-Class. Поддержит «зелёную» повестку дня пара обновлённых «Смартов»: EQ Fortwo и EQ Forfour.

Единственной премьерой «Мерседеса» с традиционным ДВС станет AMG-версия паркетника GLB: вероятно, свет увидит «тридцать пятая» модификация. Все желающие смогут увидеть вживую и обычный GLB: для семиместного компактного кроссовера шоу во Франкфурте станет первым публичным показом.