Daimler рассказал о новинках Франкфуртского автосалона

О «хедлайнере» выставочного стенда «трёхлучевой звезды» не известно ничего, кроме принадлежности к суббренду EQ. Возможно, что в центре внимания окажется прототип флагмана EQS, но наиболее вероятна концептуальная демонстрация технологий наподобие Vision EQ Silver Arrow.