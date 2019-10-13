В авариях с участием внедорожников на 28% чаще погибают водители

На первый взгляд это не очень хорошая новость, однако на самом деле прогресс очевиден, ведь раньше внедорожники были на 132% смертоноснее, чем обычные легковые автомобили. В исследовании рассматривались аварии на территории США с 1989 по 2016 годы с участием транспортных средств возрастом от года до четырёх лет. Эти 132% относятся к первому периоду — с 1989 по 1992 годы. К концу 2016 года риск гибели водителя автомобиля, в который врезается внедорожник, значительно снизился.
Однако прогресс обошёл стороны пикапы. Вероятность того, что при столкновении они убьют водителя легкового автомобиля, всё ещё на 159% выше. И этот показатель не только не изменился с 1989-1992 годов, но и ухудшился с тех пор на один процент. Основной причиной эксперты IIHS называют массу пикапов, так как более тяжёлое транспортное средство всегда будет наносить больший ущерб в аварии. Ещё одним важным фактором является величина дорожного просвета, поскольку более высокие автомобили, как правило, бьют мимо зон программируемой деформации.