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13:43

Видео: как разбивают 1914-сильный гиперкар за 2 миллиона долларов

Хорватская компания рассказала об испытаниях прототипов электрокара

Хорватский производитель электрических гиперкаров и поставщик электронного оборудования Rimaс опубликовал ролик, в котором рассказал об испытаниях купе C_Two в рамках глобальной омологации. Помимо краш-тестов в виртуальной среде, двухдверку разбивают и в реальности.

Во время краш-тестов инженеры Rimac изучают стойкость карбонового монокока к экстремально высоким нагрузкам и анализируют распределение силы удара. По их словам, конструкция настолько жесткая, что один и тоже монокок используется для пяти краш-тестов, поэтому разработчики пошли дальше и ввели еще один тест — на прочность крыши. Ранее в аварию на Rimac Concept One попал ведущий шоу The Grand Tour Ричард Хаммонд.

Электрический гиперкар C_Two оснащен четырьмя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 1914 лошадиных сил. Каждый мотор оборудован индивидуальными редукторами: одноступенчатыми спереди и двухступенчатыми сзади. Блок батарей емкостью 120 киловатт-часов интегрирован в структуру углепластикового монокока и позволяет проезжать до 650 километров.

Rimac C_Two стоит от 2,1 миллиона евро. В России автомобиль можно заказать за 130 миллионов рублей.