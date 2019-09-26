Видео: как разбивают 1914-сильный гиперкар за 2 миллиона долларов

Электрический гиперкар C_Two оснащен четырьмя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 1914 лошадиных сил. Каждый мотор оборудован индивидуальными редукторами: одноступенчатыми спереди и двухступенчатыми сзади. Блок батарей емкостью 120 киловатт-часов интегрирован в структуру углепластикового монокока и позволяет проезжать до 650 километров.

Rimac C_Two стоит от 2,1 миллиона евро. В России автомобиль можно заказать за 130 миллионов рублей.