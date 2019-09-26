Видео: как разбивают 1914-сильный гиперкар за 2 миллиона долларов

Во время краш-тестов инженеры Rimac изучают стойкость карбонового монокока к экстремально высоким нагрузкам и анализируют распределение силы удара. По их словам, конструкция настолько жесткая, что один и тоже монокок используется для пяти краш-тестов, поэтому разработчики пошли дальше и ввели еще один тест — на прочность крыши. Ранее в аварию на Rimac Concept One попал ведущий шоу The Grand Tour Ричард Хаммонд.
Электрический гиперкар C_Two оснащен четырьмя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 1914 лошадиных сил. Каждый мотор оборудован индивидуальными редукторами: одноступенчатыми спереди и двухступенчатыми сзади. Блок батарей емкостью 120 киловатт-часов интегрирован в структуру углепластикового монокока и позволяет проезжать до 650 километров.
Rimac C_Two стоит от 2,1 миллиона евро. В России автомобиль можно заказать за 130 миллионов рублей.