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9:48

Российские Datsun отзывают из-за дефекта тормозов

Неисправность коснулась машин 2019 года выпуска

© Datsun
Официальный представитель компании Datsun в России объявил об отзыве 1677 автомобилей. Внепланово посетить дилеров придётся владельцам седанов Datsun on-Do и хэтчбеков mi-Do, выпущенных с 12 августа по 4 сентября 2019 года.

Причина отзывной кампании — бракованный обратный клапан усилителя тормозов. Дефект может привести к поломке клапана, после чего владельцам «Датсунов» придётся прикладывать чрезмерное усилие на педали тормоза для замедления автомобиля. Неисправность устраняется заменой некачественной детали.

Представители компании ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» свяжутся с обладелями машин, попадающих в группу риска, письменно или по телефону. Ремонтные работы в рамках отзыва будут проводиться бесплатно для владельцев. Узнать, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно самостоятельно, сверившись со списком VIN-кодов.

В начале октября по аналогичной причине АвтоВАЗ отзывал четыре тысячи «Грант». Фирма Datsun в прошлый раз запускала внеплановую сервисную кампанию в феврале: тогда причиной беспокойства производителя стал дефект ступиц на задней оси.

Источник: Росстандарт