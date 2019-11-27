Российские Datsun отзывают из-за дефекта тормозов

Причина отзывной кампании — бракованный обратный клапан усилителя тормозов. Дефект может привести к поломке клапана, после чего владельцам «Датсунов» придётся прикладывать чрезмерное усилие на педали тормоза для замедления автомобиля. Неисправность устраняется заменой некачественной детали.
Представители компании ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» свяжутся с обладелями машин, попадающих в группу риска, письменно или по телефону. Ремонтные работы в рамках отзыва будут проводиться бесплатно для владельцев. Узнать, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно самостоятельно, сверившись со списком VIN-кодов.
В начале октября по аналогичной причине АвтоВАЗ отзывал четыре тысячи «Грант». Фирма Datsun в прошлый раз запускала внеплановую сервисную кампанию в феврале: тогда причиной беспокойства производителя стал дефект ступиц на задней оси.