Lada Granta отправят в ремонт из-за проблем с тормозами

Всего под сервисную кампанию в этот раз попали 3994 автомобиля, которые были реализованы с августа текущего года. У них некорректно работает обратный клапан вакуумного усилителя в тормозной системе из-за чего давление в вакуумном цилиндре будет создаваться недостаточное или вовсе не создаваться, поэтому педаль может нажиматься с усилием.

Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно сверившись со списком VIN-кодов. На всех дефектных экземплярах заменят неисправную деталь.