Lada Granta отправят в ремонт из-за проблем с тормозами

Всего под сервисную кампанию в этот раз попали 3994 автомобиля, которые были реализованы с августа текущего года. У них некорректно работает обратный клапан вакуумного усилителя в тормозной системе из-за чего давление в вакуумном цилиндре будет создаваться недостаточное или вовсе не создаваться, поэтому педаль может нажиматься с усилием.
Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно сверившись со списком VIN-кодов. На всех дефектных экземплярах заменят неисправную деталь.
В конце сентября «АвтоВАЗ» уже приостанавливал продажи дефектной партии Lada Granta, которая насчитывает почти семь тысяч экземпляров. У автомобилей была аналогичная проблема и производитель запретил продавать их, пока не будет устранена неполадка. Вероятно, часть этой партии все же успели реализовать, что и привело к необходимости проводить отзывную кампанию.
В середине сентября с продажи временно сняли еще одну партию автомобилей, в тот раз проблему обнаружили на модели Largus. Неисправность была связана с возможным несоответствием по течи топливных трубок.