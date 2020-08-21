Rolls-Royce показал первую коллекционную модель нового десятилетия

Авторы коллекционного издания указывают, что черпали вдохновение в довоенных родстерах и исторических моделях Роллс-Ройса со словом «серебряный» в названии: Silver Dawn, Silver King, Silver Silence, Silver Spectre — лишь часть из них. Новый Dawn Silver Bullet представляется как современная интерпретация классических открытых спорткаров — «изысканная, но в то же время волнующая».

При этом по технике никаких изменений не заявлено. Под капотом обычного Dawn установлен двигатель V12 6.6 с двумя турбокомпрессорами, развивающий 571 лошадиную силу и 820 Нм момента. На «бунтарской» версии Black Badge тот же агрегат выдаёт 601 сил и 840 Нм.