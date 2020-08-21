Rolls-Royce показал первую коллекционную модель нового десятилетия

Визуальных отличий от обычного Rolls-Royce Dawn у «Серебряных пуль» не так уж и много. Они окрашены в серебристый «ультраметаллик» Brewster Silver и оборудованы опциональными для остальных кабриолетов обтекателями Aero Cowling, которые придают облику модели стремительность и делаю её похожей на родстер. Накладка, прикрывающая задний ряд сидений, изготовлена из алюминия и углепластика плюс снабжена титановым ветрозащитным экраном, который для придания идеальной гладкости обработан методом жидкостного хонингования.
Авторы коллекционного издания указывают, что черпали вдохновение в довоенных родстерах и исторических моделях Роллс-Ройса со словом «серебряный» в названии: Silver Dawn, Silver King, Silver Silence, Silver Spectre — лишь часть из них. Новый Dawn Silver Bullet представляется как современная интерпретация классических открытых спорткаров — «изысканная, но в то же время волнующая».
При этом по технике никаких изменений не заявлено. Под капотом обычного Dawn установлен двигатель V12 6.6 с двумя турбокомпрессорами, развивающий 571 лошадиную силу и 820 Нм момента. На «бунтарской» версии Black Badge тот же агрегат выдаёт 601 сил и 840 Нм.
А полуторами месяцами раньше Rolls-Royce представил автомобиль-загадку Wraith Kryptos Collection. Он появился на свет благодаря увлечению дизайнера отделения Bespoke Кэтрин Леман криптографией и получил декор, в котором зашифровано тайное послание его владельцам. Что в нём, известно только двум людям: Леман и исполнительному директору Rolls-Royce Торстену Мюллеру-Отвосу. Тираж «криптографической» двухдверки — тоже 50 экземпляров.