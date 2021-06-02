В Канаде выпустят электрокар, который сможет «майнить» криптовалюту

Как сообщает Daymak в Twitter, электрокар сможет добывать множество различных криптовалют – «от Dodgecoin до Bitcoin». Для этого компания разработала криптовалютную инфраструктуру под названием Nebula, на которую уже подана заявка на патент. Она включает в себя технологию Nebula Miner и аппаратный кошелек Nebula Wallet.

Уже в «базе» Spiritus будет оснащаться продвинутым оборудованием для майнинга. Как обещает Daymak, каждый раз, когда автомобиль припаркован или подключен к любой зарядке, он гарантированно будет приносить деньги своему владельцу. Речь идет в том числе и об инновационной беспроводной зарядке Ondata собственной разработки Daymak, которую канадцы тоже собираются запатентовать.