В Канаде выпустят электрокар, который сможет «майнить» криптовалюту

В Канаде выпустят электрокар, который сможет «майнить» криптовалютуСборку трехколесной модели Spiritus обещают наладить в 2023 году
Как сообщает Daymak в Twitter, электрокар сможет добывать множество различных криптовалют – «от Dodgecoin до Bitcoin». Для этого компания разработала криптовалютную инфраструктуру под названием Nebula, на которую уже подана заявка на патент. Она включает в себя технологию Nebula Miner и аппаратный кошелек Nebula Wallet.
Уже в «базе» Spiritus будет оснащаться продвинутым оборудованием для майнинга. Как обещает Daymak, каждый раз, когда автомобиль припаркован или подключен к любой зарядке, он гарантированно будет приносить деньги своему владельцу. Речь идет в том числе и об инновационной беспроводной зарядке Ondata собственной разработки Daymak, которую канадцы тоже собираются запатентовать.
Что касается кошелька Nebula Wallet, то с его помощью можно будет хранить криптовалюту, а также проводить транзакции. Кошелек будет надежно защищен от взлома и встроен прямо в интерфейс Spiritus.
С 1 июня Daymak начала принимать предзаказы на Spiritus, который так же прочат звание самого быстрого трехколесного автомобиля в мире. Производство обещают запустить в 2023 году. Оплатить заказ можно в криптовалюте, причем как в популярном Bitcoin, так и в Ethereum, Dogecoin и Cardano.
Разброс цен значительный: за базовую версию Deluxe с запасом хода 300 километров просят 19 995 долларов (около 1,5 миллиона рублей), а за топовую Ultimate придется выложить 149 000 долларов (10,9 миллиона рублей). Последняя будет разгоняться с места до «сотни» менее чем за две секунды и проезжать на полной зарядке до 480 километров.