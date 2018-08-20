Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
20 августа 11:27

Aston Martin выпустит 25 «шпионских» DB5

Компания возобновит производство легендарного спорткара

Поделиться

Компания Aston Martin возобновит производство спорткаров DB5 и выпустит 25 экземпляров модели, которые будут точной копией машины из фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер» 1964 года. Сборку автомобилей наладят на заводе в Ньюпорт-Пагнелл — родине оригинальных DB5. Цена спорткара составит 2,75 миллиона фунтов стерлингов (около 235 миллионов рублей).

В общем сложности DB5 снялся в семи фильмах о спецагенте британской разведки: помимо «Голдфингера», модель засветилась в «Шаровой молнии» (1965), «Золотом глазе» (1995), «Завтра не умрет никогда» (1997), Казино «Рояль» (2006), 007: Координаты «Скайфолл» (2012) и «007: Спектр» (2015).

Новый Aston Martin DB5, построенный в сотрудничестве с кинокомпанией EON Productions, будет окрашен только в серебристый оттенок Silver Birch, как оригинальный автомобиль из фильма. Машину также оснастят «шпионскими» гаджетами, например, поворотными регистрационными знаками, разработанными британским координатором спецэффектов Крисом Корбулдом.

По предварительной информации, первые поставки DB5 клиентам начнутся в 2020 году. Машина будет исключительно коллекционным экземпляром, так как ее нельзя будет эксплуатировать на дорогах общего пользования.

В середине июля компания Lego представила модель Aston Martin DB5 серии Creator Expert. Набор состоит из 1295 деталей и представляет собой копию легендарной машины, оснащенную «пуленепробиваемым» щитом, двумя пулеметами, ножами для разрезания покрышек, а также функционирующим креслом-катапультой.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...