Aston Martin выпустит 25 «шпионских» DB5

По предварительной информации, первые поставки DB5 клиентам начнутся в 2020 году. Машина будет исключительно коллекционным экземпляром, так как ее нельзя будет эксплуатировать на дорогах общего пользования.

В середине июля компания Lego представила модель Aston Martin DB5 серии Creator Expert. Набор состоит из 1295 деталей и представляет собой копию легендарной машины, оснащенную «пуленепробиваемым» щитом, двумя пулеметами, ножами для разрезания покрышек, а также функционирующим креслом-катапультой.