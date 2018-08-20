Aston Martin выпустит 25 «шпионских» DB5

В общем сложности DB5 снялся в семи фильмах о спецагенте британской разведки: помимо «Голдфингера», модель засветилась в «Шаровой молнии» (1965), «Золотом глазе» (1995), «Завтра не умрет никогда» (1997), Казино «Рояль» (2006), 007: Координаты «Скайфолл» (2012) и «007: Спектр» (2015).
Новый Aston Martin DB5, построенный в сотрудничестве с кинокомпанией EON Productions, будет окрашен только в серебристый оттенок Silver Birch, как оригинальный автомобиль из фильма. Машину также оснастят «шпионскими» гаджетами, например, поворотными регистрационными знаками, разработанными британским координатором спецэффектов Крисом Корбулдом.
По предварительной информации, первые поставки DB5 клиентам начнутся в 2020 году. Машина будет исключительно коллекционным экземпляром, так как ее нельзя будет эксплуатировать на дорогах общего пользования.
В середине июля компания Lego представила модель Aston Martin DB5 серии Creator Expert. Набор состоит из 1295 деталей и представляет собой копию легендарной машины, оснащенную «пуленепробиваемым» щитом, двумя пулеметами, ножами для разрезания покрышек, а также функционирующим креслом-катапультой.