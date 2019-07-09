Aston Martin показал финальный дизайн коллекционного DBS GT Zagato

Кроме того, DBS GT Zagato получил новую крышу: цельная деталь выполнена из углепластика и лишена выреза под заднее стекло. Чтобы улучшить обзорность, в салоне суперкара установлено цифровое зеркало, на которое транслируется картинка с камеры. Под капотом сохранился 5,2-литровый мотор V12 с двумя турбонагнетателями: он выдает 725 сил (900 Нм) и разгоняет обычный DBS Superleggera до 100 километров в час за 3,4 секунды.