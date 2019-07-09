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17:02

Aston Martin показал финальный дизайн коллекционного DBS GT Zagato

Автомобиль можно купить только в паре с DB4 GT Zagato Continuation за 762 миллиона рублей

Компания Aston Martin показала финальный дизайн коллекционного купе DBS GT Zagato. Суперкар вместе с репликой спорткара 60-х станет частью специальной серии, посвященной 100-летию итальянского ателье. Автомобиль получил «динамическую» решетку радиатора и полностью карбоновую крышу.
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Aston Martin DBS GT Zagato — это перелицованная версия самой быстрой серийной модели британской марки — купе DBS Superleggera. От исходника автомобиль отличается подкорректированным дизайном, который в компании называют «эволюцией стилистики Zagato». Особенность двухдверки — решетка радиатора со 108 отдельными элементами из углепластика, которые «приходят в движение» после запуска двигателя, позволяя ему «дышать».

В 2016 году Aston Martin объявил о выпуске лимитированной спецсерии Vanquish Zagato, куда вошли купе (тираж 99 штук), кабриолет (99 штук), спидстер (28 штук) и роскошный шутинг-брейк (99 штук). В декабре прошлого года неназванный покупатель приобрел сразу четыре автомобиля, построенных на базе Aston Martin Vanquish S.

Кроме того, DBS GT Zagato получил новую крышу: цельная деталь выполнена из углепластика и лишена выреза под заднее стекло. Чтобы улучшить обзорность, в салоне суперкара установлено цифровое зеркало, на которое транслируется картинка с камеры. Под капотом сохранился 5,2-литровый мотор V12 с двумя турбонагнетателями: он выдает 725 сил (900 Нм) и разгоняет обычный DBS Superleggera до 100 километров в час за 3,4 секунды.

Коллекционное издание DBZ Centenary Collection посвящено 100-летнему юбилею ателье Zagato. Помимо современного DBS GT Zagato, в него входит винтажный DB4 GT Zagato Continuation — максимально приближенная к оригиналу реплика культового спорткара 60-х. Автомобили можно купить только парой, а их цена в Великобритании составляет шесть миллионов фунтов стерлингов. Российский дистрибьютор Aston Martin готов продать набор за 762 миллиона рублей.

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