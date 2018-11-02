Ограниченное издание экстремального Aston Martin посвятили «24 часам Ле-Мана»

Опознать DBS Superleggera из специальной серии можно по выкрашенному в зеленый цвет Racing Green кузову и элементам из углепластика с глянцевым покрытием. Из карбона выполнена крыша, сплиттер и задний спойлер. Эмблемы и окантовка решетки радиаторы окрашены в бронзу. Салона DBS 59 представляет собой сочетание черной и коричневой кожи, а также материла, повторяющего обивку сидений оригинального DBR1. Его используют для отделки дверей и кресел.