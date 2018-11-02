Ограниченное издание экстремального Aston Martin посвятили «24 часам Ле-Мана»

Опознать DBS Superleggera из специальной серии можно по выкрашенному в зеленый цвет Racing Green кузову и элементам из углепластика с глянцевым покрытием. Из карбона выполнена крыша, сплиттер и задний спойлер. Эмблемы и окантовка решетки радиаторы окрашены в бронзу. Салона DBS 59 представляет собой сочетание черной и коричневой кожи, а также материла, повторяющего обивку сидений оригинального DBR1. Его используют для отделки дверей и кресел.
Позади сидений находятся отсеки для хранения шлемов, перчаток и гоночных костюмов. Среди других особенностей: логотипы DBS 59 на подголовниках и порядковый номер автомобиля в серии на переднем крыле, перчатки, выполненные в винтажном стиле, реплика гоночного шлема 1959 года, набор из двух предметов багажа и авточехол в цвет машины.
Под капотом Aston Martin DBS 59 по-прежнему установлен турбированный 5,2-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка — восьмиступенчатый «автомат» ZF. С места до 60 миль в час (97 километров в час) суперкар разгоняется за 3,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 342 километра в час.