Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
9:52

Ограниченное издание экстремального Aston Martin посвятили «24 часам Ле-Мана»

Отделение Q by Aston Martin выпустило коллекцию из 24 суперкаров DBS 59

Отделение эксклюзивных проектов Q by Aston Martin по заказу дилерского центра марки из Кэмбриджа разработало лимитированную серию DBS Superleggera под названием DBS 59. Коллекцию из 24 автомобилей посвятили победе Aston Martin DBR1 в «24 часах Ле-Мана» 1959 года. Суперкары отличаются окраской кузова, материалами отделки интерьера и деталями, выкрашенными в бронзовый цвет.

Опознать DBS Superleggera из специальной серии можно по выкрашенному в зеленый цвет Racing Green кузову и элементам из углепластика с глянцевым покрытием. Из карбона выполнена крыша, сплиттер и задний спойлер. Эмблемы и окантовка решетки радиаторы окрашены в бронзу. Салона DBS 59 представляет собой сочетание черной и коричневой кожи, а также материла, повторяющего обивку сидений оригинального DBR1. Его используют для отделки дверей и кресел.

>
Reload
1 / 5

Позади сидений находятся отсеки для хранения шлемов, перчаток и гоночных костюмов. Среди других особенностей: логотипы DBS 59 на подголовниках и порядковый номер автомобиля в серии на переднем крыле, перчатки, выполненные в винтажном стиле, реплика гоночного шлема 1959 года, набор из двух предметов багажа и авточехол в цвет машины.

Под капотом Aston Martin DBS 59 по-прежнему установлен турбированный 5,2-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка — восьмиступенчатый «автомат» ZF. С места до 60 миль в час (97 километров в час) суперкар разгоняется за 3,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 342 километра в час.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...