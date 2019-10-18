Раскрыта внешность первого кроссовера Aston Martin

Под капотом Aston Martin DBX пропишется самая мощная 4,0-литровая «битурбовосьмерка» в линейке британцев. Если на Vantage и DB11 она выдает 510 сил и 685 (675 на DB11) Нм момента, то на кроссовере V8 форсируют до 550 сил и 700 Нм. Время разгона до «сотни» пока не известно, но «максималка» DBX точно будет больше 290 километров в час. По словам инженеров, DBX проезжает Нюрбургринг не медленнее Porsche Cayenne Turbo S.