49-летний итальянский суперкар пустили с молотка по цене BMW X5

Двухдверка с номером шасси 2105 с 1972 года и до конца 1990-х была у одного хозяина в американском штате Орегон. На рубеже веков первый владелец умер, некоторое время автомобиль хранился в сухом гараже, и в 2012 году был переправлен в Великобританию.

В Соединённом Королевстве на De Tomaso Pantera заменили тормоза и расходники подвески, установили новый радиатор, настроили сцепление, перебрали карбюратор, а кузов перекрасили в первоначальный ярко-оранжевый цвет Spring Orange. На работы потратили 15 тысяч фунтов стерлингов.