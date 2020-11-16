49-летний итальянский суперкар пустили с молотка по цене BMW X5

Производство среднемоторного суперкара De Tomaso Pantera началось в 1970 году и продолжалось более двух десятилетий. Выставленный на продажу экземпляр сделан в 1971-м и относится к ранним (не «роскошным») версиям, которые выпускались всего два года и особо ценятся у коллекционеров.
Фото: silverstoneauctions.com
Двухдверка с номером шасси 2105 с 1972 года и до конца 1990-х была у одного хозяина в американском штате Орегон. На рубеже веков первый владелец умер, некоторое время автомобиль хранился в сухом гараже, и в 2012 году был переправлен в Великобританию.
В Соединённом Королевстве на De Tomaso Pantera заменили тормоза и расходники подвески, установили новый радиатор, настроили сцепление, перебрали карбюратор, а кузов перекрасили в первоначальный ярко-оранжевый цвет Spring Orange. На работы потратили 15 тысяч фунтов стерлингов.
Фото: silverstoneauctions.com
Интерьер автомобиля полностью оригинальный, аукционный дом Silverstone подтвердил, что монокок и кузовные панели не ремонтировались. Под капотом стандартный атмосферный 320-сильный 5,8-литровый двигатель Ford V8; агрегат соединён с «механикой» ZF по схеме transaxle.
С места до 96 километров в час итальянский суперкар разгоняется за 5,5 секунды, а максимальная скорость достигает 260 километров в час — показатели, сравнимые с культовой Lamborghini Miura.
За 23 года производства общий тираж Pantera достиг 7082 штук, и по известности купе De Tomaso уступает конкурентам от Lamborghini и Ferrari. Однако и цены на «Пантеры» не в пример доступнее: оранжевая двухдверка ушла с молотка за 67 500 фунтов стерлингов (6,9 миллиона рублей), тогда как ухоженные Lamborghini Countach стоят минимум втрое дороже, а за Miura нужно заплатить в восемнадцать раз больше.