У россиян обнаружили огромные долги по транспортному налогу

Аналитики назвали неэффективной региональную действующую политику налогообложения транспорта. Они полагают, что ее следует пересмотреть в том числе «с учетом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов».

Налоговый кодекс предусматривает несколько вариантов установления ставок транспортного налога: в зависимости от возраста автомобиля либо мощности мотора. Дифференциация по возрасту на сегодняшний день действует в девяти регионах страны, а по мощности – в 13, в том числе и в Москве.

В конце августа стало известно о том, что Счетная плата предложила посчитать «налог на роскошь» по-новому. Речь идет о надбавочном коэффициенте, который сейчас распространяется на автомобили дороже трех миллионов рублей (от 1,1 до трех в зависимости от цены). Коэффициент предложили отвязать от стоимости и учитывать мощность двигателей.