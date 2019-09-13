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15:03

У россиян обнаружили огромные долги по транспортному налогу

В одних регионах налог привязан к мощности двигателя, а в других – к году выпуска автомобиля

© pixabay.com
Консалтинговая компания PwC выяснила, что в России наблюдается «высокий уровень задолженности по транспортному налогу». В среднем долг составляет почти треть от объема годовых начислений, а в некоторых регионах этот показатель достигает 60 процентов.

Аналитики назвали неэффективной региональную действующую политику налогообложения транспорта. Они полагают, что ее следует пересмотреть в том числе «с учетом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов».

Налоговый кодекс предусматривает несколько вариантов установления ставок транспортного налога: в зависимости от возраста автомобиля либо мощности мотора. Дифференциация по возрасту на сегодняшний день действует в девяти регионах страны, а по мощности – в 13, в том числе и в Москве.

В конце августа стало известно о том, что Счетная плата предложила посчитать «налог на роскошь» по-новому. Речь идет о надбавочном коэффициенте, который сейчас распространяется на автомобили дороже трех миллионов рублей (от 1,1 до трех в зависимости от цены). Коэффициент предложили отвязать от стоимости и учитывать мощность двигателей.

Поводом для такого предложения стало то, что в действующей редакции списка машин, облагающихся «налогом на роскошь», по неизвестной причине отсутствуют Tesla Model S, Mercedes-AMG S 63 4Matic, Porsche Cayman GТ4, Mercedes-AMG GLE 63 и BMW X6 M50d и даже Bugatti Veyron Grand Sport стоимостью 100 миллионов рублей.

Источник: PwC