У россиян обнаружили огромные долги по транспортному налогу

Аналитики назвали неэффективной региональную действующую политику налогообложения транспорта. Они полагают, что ее следует пересмотреть в том числе «с учетом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов».
Налоговый кодекс предусматривает несколько вариантов установления ставок транспортного налога: в зависимости от возраста автомобиля либо мощности мотора. Дифференциация по возрасту на сегодняшний день действует в девяти регионах страны, а по мощности – в 13, в том числе и в Москве.
В конце августа стало известно о том, что Счетная плата предложила посчитать «налог на роскошь» по-новому. Речь идет о надбавочном коэффициенте, который сейчас распространяется на автомобили дороже трех миллионов рублей (от 1,1 до трех в зависимости от цены). Коэффициент предложили отвязать от стоимости и учитывать мощность двигателей.
Поводом для такого предложения стало то, что в действующей редакции списка машин, облагающихся «налогом на роскошь», по неизвестной причине отсутствуют Tesla Model S, Mercedes-AMG S 63 4Matic, Porsche Cayman GТ4, Mercedes-AMG GLE 63 и BMW X6 M50d и даже Bugatti Veyron Grand Sport стоимостью 100 миллионов рублей.