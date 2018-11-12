Видео: Honda Civic Type R против Land Rover Defender Works V8

Выпущенный в честь 70-летия Land Rover «Дефендер» с мотором мощностью 405 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента способен разгоняться до «сотни» за 5,6 секунды. Максимальная скорость внедорожника – 170 километров в час. Версия Works V8 оборудована восьмидиапазонной автоматической коробкой передач с ZF со скоростью переключения 200 миллисекунд и полным приводом с тремя дифференциалами.