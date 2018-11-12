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12 ноября, 10:45

Видео: Honda Civic Type R против Land Rover Defender Works V8

Журнал Top Gear сравнил хэтчбек и внедорожник в гонке по прямой

Журнал Top Gear провел необычный дрэг-заезд: в гонке по прямой сравнили хот-хэтч Honda Civic Type R и внедорожник Land Rover Defender в юбилейной версии Works V8. Первый автомобиль оснащен двухлитровой «турбочетверкой», второй — 5,0-литровым «атмосферником».

Выпущенный в честь 70-летия Land Rover «Дефендер» с мотором мощностью 405 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента способен разгоняться до «сотни» за 5,6 секунды. Максимальная скорость внедорожника – 170 километров в час. Версия Works V8 оборудована восьмидиапазонной автоматической коробкой передач с ZF со скоростью переключения 200 миллисекунд и полным приводом с тремя дифференциалами.

Видео: Top Gear

Honda Civic Type R, под капотом которого установлен 2,0-литровый двигатель VTEC Turbo, разгоняется с нуля до ста километров в час за 5,7 секунды. Максимальная скорость хот-хэтча составляет 272 километра в час. В список оснащения Civic Type R входит шестиступенчатая «механика», адаптивная подвеска и система выбора режимов движения.

Ещё одна необычная гонка состоялась в октябре. В ней приняли участие Porsche 911 GT2 RS и экспериментальный Audi RS3 с электропривода. При этом последний двигался задним ходом.

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