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10:52

Посмотрите на роскошный Land Rover Defender с 6,2-литровым V8 от Corvette

Американские тюнеры преобразили трёхдверный внедорожник прошлого поколения

© East Coast Defender
Сергей Ильин
Мастерская East Coast Defender поделилась снимками доработанного вездехода Land Rover Defender 90. Внедорожнику полностью перешили салон, заменили бамперы, переделали окантовку кузова и переставили 565-сильный «смолл-блок» от Corvette. Проект получил название Blackcomb.

Модернизированный Land Rover Defender выдают силовые бамперы, лебёдка спереди, диодные дневные ходовые огни и внешний каркас, защищающий верхнюю часть кузова над передними креслами. Кроме того, можно заметить глянцевые ободы крыльев, чернёные накладки из нержавейки на задних крыльях и порогах, оригинальные 18-дюймовые диски и внедорожные покрышки BF Goodrich.

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На контрасте с брутальной внешностью салон «Дефендера» наполнили роскошными деталями: утилитарные сиденья заменили на профилированные кожаные кресла с развитой боковой поддержкой, интерьер дополнили замшевыми вставками, а штатный руль уступил место спортивному Momo.

Дизайнеры добавили шарма аналоговым приборам, установили новую мультимедиасистему и музыкальный комплекс с сабвуфером и усилителем. Складные задние кресла вдоль бортов сохранились, так что вместимость внедорожника не пострадала.

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Родной двигатель «Дефендера» заменили на 565-сильный агрегат от Chevrolet Corvette, сопряженный с шеступенчатым автоматом. На внедорожном потенциале «заряженного» Land Rover замена «сердца» не сказалась.

Что касается Defender нового поколения, то он, по замыслу Jaguar Land Rover, станет родоначальником большого семейства внедорожников. В самом низу линейки расположится кроссовер с внешностью легендарного вездехода, а на вершине окажется экстремальный Defender SVO с 500-сильным BMW V8 4.4.