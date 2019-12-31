Посмотрите на роскошный Land Rover Defender с 6,2-литровым V8 от Corvette

На контрасте с брутальной внешностью салон «Дефендера» наполнили роскошными деталями: утилитарные сиденья заменили на профилированные кожаные кресла с развитой боковой поддержкой, интерьер дополнили замшевыми вставками, а штатный руль уступил место спортивному Momo.

Дизайнеры добавили шарма аналоговым приборам, установили новую мультимедиасистему и музыкальный комплекс с сабвуфером и усилителем. Складные задние кресла вдоль бортов сохранились, так что вместимость внедорожника не пострадала.