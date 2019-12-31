Посмотрите на роскошный Land Rover Defender с 6,2-литровым V8 от Corvette

Модернизированный Land Rover Defender выдают силовые бамперы, лебёдка спереди, диодные дневные ходовые огни и внешний каркас, защищающий верхнюю часть кузова над передними креслами. Кроме того, можно заметить глянцевые ободы крыльев, чернёные накладки из нержавейки на задних крыльях и порогах, оригинальные 18-дюймовые диски и внедорожные покрышки BF Goodrich.
На контрасте с брутальной внешностью салон «Дефендера» наполнили роскошными деталями: утилитарные сиденья заменили на профилированные кожаные кресла с развитой боковой поддержкой, интерьер дополнили замшевыми вставками, а штатный руль уступил место спортивному Momo.
Дизайнеры добавили шарма аналоговым приборам, установили новую мультимедиасистему и музыкальный комплекс с сабвуфером и усилителем. Складные задние кресла вдоль бортов сохранились, так что вместимость внедорожника не пострадала.
Родной двигатель «Дефендера» заменили на 565-сильный агрегат от Chevrolet Corvette, сопряженный с шеступенчатым автоматом. На внедорожном потенциале «заряженного» Land Rover замена «сердца» не сказалась.
Что касается Defender нового поколения, то он, по замыслу Jaguar Land Rover, станет родоначальником большого семейства внедорожников. В самом низу линейки расположится кроссовер с внешностью легендарного вездехода, а на вершине окажется экстремальный Defender SVO с 500-сильным BMW V8 4.4.