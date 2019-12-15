Land Rover выпустит брутальный кроссовер для конкуренции с Volkswagen Tiguan

Фирма Land Rover подготовит новый компактный вседорожник со стартовой ценой около 25 тысяч фунтов стерлингов (около 2,09 миллиона рублей), сообщает Autocar. Британский кроссовер будет сконструирован вокруг платформы D10 — упрощённой альтернативы модульной «тележки» D8, которая лежит в основе нового Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport.
Land Rover Defender Concept 2016
Английская пресса напоминает, что по похожему рецепту было построено шасси индийского кроссовера Tata Harrier, однако для модели под брендом Land Rover сохранят независимую заднюю подвеску и дисковые тормоза всех колёс. Кроме того, новинку спроектируют с расчётом на электрификацию, чтобы снизить средний уровень выбросов диоксидов углерода.
Несмотря на внешность в духе «Дефендера», новый Land Rover не будет ориентирован на бездорожье: большинство версий кроссовера будут переднеприводными, чтобы избежать внутренней конкуренции с Discovery Sport. По этой же причине вседорожник получит только «турботройки» Ingenium 1.5, а отдача силовой установки будет варьироваться в том числе за счёт гибридной составляющей.
Премьера бюджетного кроссовера Land Rover запланирована на третий квартал 2021 года. К этому времени на рынок может выйти «заряженная» версия Defender от подразделения SVO с 500-сильным восьмицилиндровым двигателем BMW.
Кроме того, английские СМИ утверждают, что Land Rover готовит роскошное электрическое исполнение Defender Sport для конкуренции с начальными версиями Bentley Bentayga и Aston Martin DBX. Люксовый электромобиль на платформе MLA ожидается к 2023 году и будет стоить по меньшей мере 100 тысяч фунтов стерлингов (около 8,37 миллиона рублей по текущему курсу).