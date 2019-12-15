Land Rover выпустит брутальный кроссовер для конкуренции с Volkswagen Tiguan

Английская пресса напоминает, что по похожему рецепту было построено шасси индийского кроссовера Tata Harrier, однако для модели под брендом Land Rover сохранят независимую заднюю подвеску и дисковые тормоза всех колёс. Кроме того, новинку спроектируют с расчётом на электрификацию, чтобы снизить средний уровень выбросов диоксидов углерода.

Несмотря на внешность в духе «Дефендера», новый Land Rover не будет ориентирован на бездорожье: большинство версий кроссовера будут переднеприводными, чтобы избежать внутренней конкуренции с Discovery Sport. По этой же причине вседорожник получит только «турботройки» Ingenium 1.5, а отдача силовой установки будет варьироваться в том числе за счёт гибридной составляющей.