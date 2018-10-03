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13:41

Новый Land Rover Defender сфотографировали в почти серийном кузове

Внедорожник появится на рынке в 2020 году

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© Фото: CAR magazine UK | carmagazine.co.uk
Недалеко от исследовательского центра Jaguar Land Rover в Гейдоне были замечены тестовые прототипы Defender нового поколения. По предварительной информации, внедорожник выйдет на рынок в 2020-м, а его публичный дебют состоится уже в следующем году.

В интервью изданию Autocar глава маркетинга JLR Феликс Бротигем сообщил, что первые четыре прототипа из пилотного выпуска уже выехали на дороги общего пользования. Со временем тестовых машин будет все больше. Новый Defender пройдет ряд обычных испытаний: в Швеции машины проверят на устойчивость к отрицательным температурам, в калифорнийской Долине Смерти на способность противостоять экстремальной жаре.

По предварительной информации, гамма двигателей нового «Дефендера» будет состоять из бензиновых и дизельных агрегатов. Не исключается появление в линейке гибридных и электрических модификаций. Внедорожные возможности модели также останутся на довольно высоком уровне. В будущем Defender трансформируется в целое семейство машин, куда войдут короткобазная и длиннобазная версии, а также пикап.

Ранее сообщалось, что дебют Land Rover Defender нового поколения запланирован на следующий год. Произойдет это в рамках празднования 70-летнего юбилея британской марки. В основу модели ляжет алюминиевая платформа, ранее использовавшаяся при постройке нового Discovery. При этом с машинами предыдущего поколения он сохранит лишь «эмоциональную связь».

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