Новый Land Rover Defender сфотографировали в почти серийном кузове

По предварительной информации, гамма двигателей нового «Дефендера» будет состоять из бензиновых и дизельных агрегатов. Не исключается появление в линейке гибридных и электрических модификаций. Внедорожные возможности модели также останутся на довольно высоком уровне. В будущем Defender трансформируется в целое семейство машин, куда войдут короткобазная и длиннобазная версии, а также пикап.