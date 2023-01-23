В России выставили на продажу DeLorean из фильма «Назад в будущее»

Продавец предлагает DeLorean DMC-12 в классическом серебристом цвете и в полностью оригинальном состоянии. В движение автомобиль приводит 2,8-литровый мотор PRV V6 мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач. У спорткара серый кожаный салон, аутентичный трехспицевый руль в кожаной оплетке, а из опций имеются кондиционер и стереосистема.

С 1981 по 1983 год североирландская DeLorean Motor Company выпустила девять тысяч DMC-12. То есть, в Красноярск попал один из ранних образцов. До наших дней дожили большинство из них — порядка 6,5 тысячи штук, которые то и дело всплывают на различных маркетплейсах и аукционах.