В сарае нашли два DeLorean DMC-12. Их заперли там почти 40 лет назад

В одном из сараев в Калифорнии обнаружили пару DeLorean DMC-12 с крошечным пробегом. Их заперли практически сразу после покупки в 80-х годах прошлого века, так что у обоих экземпляров крошечный пробег: первый проехал 22,5 километра, а второй — всего 2,6 километра. Годы взаперти сказались на состоянии автомобилей — они частично разобраны, шины спущены, а на кузове скопился 40-летний слой пыли. Спорткары продаются в паре за 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей по актуальному курсу).