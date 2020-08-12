В сарае нашли два DeLorean DMC-12. Их заперли там почти 40 лет назад

Оба автомобиля представляют собой образцы 1981 модельного года с последовательными VIN-номерами. Они укомплектованы 2,85-литровым мотором V6 мощностью 132 лошадиные силы и 207 Нм крутящего момента, который работает в тандеме с пятиступенчатой механической коробкой передач. DeLorean DMC-12 разгоняться с места до «сотни» за 10,5 секунды, а максимальная скорость составляет 177 километрам в час.
Компания DeLorean выпустила около девяти тысяч экземпляров DMC-12 в течение двух лет, с 1981 по 1983 год, а сохранилось из них всего 6,5 тысячи, среди которых попадаются интересные экспонаты. Например, осенью 2019 года один из DeLorean DMC-12 в необычном чёрном цвете кузова и с пробегом 9,5 тысячи километров ушёл с молотка за 32 тысячи долларов (2,3 миллиона рублей).
В начале 2020 года стало известно, что DeLorean DMC-12 снова может встать на конвейер. Сборку спорткаров готова взять на себя компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к одноимённому автопроизводителю.
Согласно плану, культовая модель будет выпускаться небольшими партиями, а в конструкцию внесут некоторые изменения. В частности, доработают ходовую часть и установят новый двигатель: на смену старому мотору придет 3,5-литровый агрегат с отдачей на уровне 400 лошадиных сил. По предварительным данным, реплика будет стоить чуть менее 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей).